El PP de Jaén califica de "sangrante" el "desmantelamiento" de Correos en la provincia

Archivo - Javier Bermúdez en una imagen de archivo en el Senado. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha afirmado que "el desmantelamiento de Correos es sangrante" y ha preguntado al Gobierno de España qué pretende hacer "para solucionar los graves problemas".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el senador 'popular' Javier Bermúdez, quien ha cuestionado "si pretende tomar alguna medida o va a dejar sin otro servicio esencial a las zonas rurales", ha dicho.

"Municipios de la provincia de Jaén como Iznatoraf, donde llevan más de dos semanas en las que el servicio se está viendo interrumpido, están sufriendo el continuo desmantelamiento de Correos y es ya insostenible". Y no es un caso aislado, Jódar, Andújar, Martos, la propia capital...", ha comentado.

Ante este "estado de descomposición", Bermúdez ha planteado en el Senado preguntas sobre "las medidas para paliar el recorte de personal y el déficit en el servicio". La respuesta, según ha añadido, ha sido "mirar para otro lado y mentir", al aludir textualmente a "una plantilla que cubre las necesidades para la prestación eficiente del servicio encomendado en todos los entornos, incluido el denominado mundo rural"

"Es indecente porque es mentira. Los trabajadores ya no pueden más y los ciudadanos exigen que el servicio se preste con normalidad, vivan donde vivan", ha dicho. Al respecto, ha subrayado que "prestar un buen servicio no es cerrar oficinas, anular reparto en pequeños municipios" o "no cubrir las bajas".

Y es que, según ha criticado, Correos tiene en la provincia plazas sin cubrir y "una plantilla exhausta y completamente desbordada, a la que ni siquiera se da los medios necesarios para trabajar en condiciones dignas".

"Ese es el servicio que dice Sánchez que está bien prestado y que merecen los jiennenses", ha lamentado el senador del PP, para el que es "una auténtica desvergüenza política que los socialistas nieguen esta obviedad".