Un total de seis menores infractores del CIMI Odiel (Huelva) logran un certificado de profesionalidad en Jardinería

Los delegados de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Juan Carlos Duarte y Carmen Céspedes, respectivamente, en el CIMI Odiel Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte y Carmen Céspedes, respectivamente, han visitado el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Odiel Huelva para entregar a seis jóvenes internos de los diplomas acreditativos con los que obtendrán los certificados profesionales de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, tras la formación de 330 horas lectivas realizadas mientras cumplen medidas judiciales en el centro.

Durante el acto, en el que han estado acompañados por el director del centro, Sergio Moreno, y el responsable de la Fundación Diagrama, Manuel Fernández, ambos han felicitado a los alumnos que han completado esta formación, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada de Justicia ha señalado que "este acto es muy especial porque celebramos el esfuerzo, la constancia y el compromiso de seis jóvenes que iniciaron esta formación el pasado mes de septiembre hasta completarlo de manera sobresaliente". Céspedes ha subrayado que "este logro no es solo un título. Es una herramienta para el futuro, una oportunidad real para la inserción laboral y, sobre todo, una muestra de que con trabajo y apoyo se pueden abrir nuevos caminos".

Igualmente, ha explicado que desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, junto con el equipo del CIMI Odiel, apuestan por programas educativos "que permitan a los menores cumplir sus medidas judiciales mientras adquieren competencias útiles para su vida". Este certificado, con 250 horas teóricas y 80 prácticas, "les capacita para desempeñar tareas en viveros, jardines y cooperativas agrícolas, entre otras salidas profesionales".

Por su parte, el delegado de Empleo ha elogiado tanto a los jóvenes "por su esfuerzo" como la formadora "que ha guiado con mucha profesionalidad y dedicación este proceso que los guía para la reinserción laboral".

Además, ha explicado que "esta acción formativa cuenta con el respaldo y la subvención de la Consejería de Empleo", que resulta ser "una medida perfectamente adecuada que permite mejorar la empleabilidad de quienes necesitan identificarse con una profesión para desempeñar con vocación y motivación". "Nuestra competencia en formar para el empleo está en propiciar los medios y recursos necesarios que facilite capacitar profesionalmente a quienes quieren comenzar un nuevo proyecto de vida", ha añadido.

Por último, el delegado de Empleo ha anunciado que de manera complementaria a estas acciones formativas se pondrá a disposición del CIMI Odiel cada uno de los servicios de información y orientación laboral del Servicio Andaluz de Empleo, "de una manera especifica y adaptada a la realidad personal y laboral de cada uno de estos jóvenes".

El centro prevé repetir esta acción formativa, "consolidando así un programa que facilita alternativas prelaborales" para los jóvenes mientras cumplen las medidas judiciales.

37 PROFESIONALES

El CIMI Odiel, gestionado por la Fundación Diagrama, acoge actualmente en sus instalaciones a 20 chicos de entre 16 y 17 años que cumplen medidas judiciales en distintos regímenes --cerrado, semiabierto, fines de semana o abierto--, a quienes también han saludado ambos delegados durante su visita, así como al personal técnico.

El centro cuenta con 37 profesionales entre psicólogos, educadores sociales, orientadores laborales, personal sanitario, de seguridad y docente que ofrecen una intervención integral a los menores en torno a tres ejes: Educación y Formación Profesional; Actividades Deportivas y Socioeducativas y Prácticas en Empresas

Con respecto al área de Educación y formación profesional, los menores reciben enseñanza formal dentro del centro o, si su medida lo permite, en centros educativos del entorno. Además, participan en talleres formativos, destacando las acciones relativas a la Jardinería y Actividades en Viveros acreditadas para la obtención del certificado profesional, así como las de Monitor de Tiempo Libre.

En el área relacionada con las Actividades Deportivas y Socioeducativas, se incluye la práctica de varios deportes, talleres de convivencia, refuerzo de habilidades sociales y apoyo psicológico y familiar. Todo ello enfocado a la reinserción social y a la reducción de la reincidencia y en el área de Prácticas en Empresas, una parte de los jóvenes realizan prácticas laborales en empresas colaboradoras con las que se sigue un itinerario formativo, con fase teórica y práctica con el objeto de mejorar su empleabilidad y cada una de sus opciones de futuro.