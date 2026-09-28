El PP de Jaén considera que la gestión económica del gobierno local lleva a otra "etapa negra"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa. - PP DE JAÉN

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha considerado que la gestión económica que está desarrollando el equipo de gobierno (PSOE-JM+) está llevando a la ciudad a otra "etapa negra".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el portavoz 'popular', Antonio Losa, tras la comparecencia del concejal de Hacienda, Francisco Lechuga, sobre la actividad en este ámbito. Una gestión que, a su juicio, "pretende hipotecar las cuentas municipales para llegar a las elecciones de mayo de 2027 con una cartera de inversiones y anuncios".

"El gobierno de PSOE y Jaén Merece Más solo ha podido confirmar lo advertido por el Grupo Popular hace una semana. La deuda global alcanza ya los 670 millones de euros, 108 millones más desde que Julio Millán llegó a la Alcaldía y 35 millones más desde la moción de censura", ha dicho.

El concejal ha apuntado que el equipo de gobierno no ha anunciado ninguna medida para frenar este crecimiento y se limita a justificar el despliegue de inversiones durante los ocho meses que restan para las elecciones.

"Si el Ayuntamiento tiene la mayor liquidez de su historia, como afirma el señor Lechuga, ¿Por qué no se usa para, en la medida de lo posible, reducir la sangría de este Ayuntamiento?", ha preguntado Losa. En su opinión, la respuesta es que "a Julio Millán no le importa hipotecar el futuro económico del Ayuntamiento" y "está comprando el sillón de alcalde con el dinero de todos los jiennenses".

El edil ha incidido en que Lechuga no ha aportado "una sola cifra que contradiga los datos expuestos por el PP". "No mentimos, aportamos datos. Nuestra política no se basa en lanzar titulares, sino en el rigor y en el compromiso con la buena gestión", ha afirmado.

Al respecto, ha manifestado que hablar de los 116 millones disponibles en las cuentas corrientes, del periodo medio de pago o del aumento de la participación en los ingresos del Estado "no desmiente el volumen de deuda acumulado".

"Tener liquidez no significa haber reducido la deuda. Pagar antes a los proveedores es positivo, pero transformar facturas pendientes en nuevos préstamos no reduce la deuda global, simplemente cambia su naturaleza", ha explicado.

El portavoz también ha reprochado al concejal de Hacienda que haya recurrido a gobiernos anteriores para justificar la situación y haya "obviado el mayor incremento histórico de la deuda municipal durante la etapa socialista de Carmen Peñalver".

"Si quería hablar del pasado, ha decidido ocultar precisamente la primera etapa negra del Ayuntamiento. Hoy nos confirma que Julio Millán nos está abocando a la segunda", ha apostillado.

Por otro lado, Losa ha echado en falta una respuesta de Jaén Merece Más y ha preguntado si "apoyan el discurso del señor Lechuga" y "cómo justifican que, de su mano, la deuda haya aumentado en 35 millones cuando uno de los principales compromisos de su pacto era reducirla".

"Entendemos que no respondan porque el resultado de la cuenta es intolerable, pero Jaén Merece Más debe explicar a los jiennenses si respalda que Julio Millán esté hipotecando el Ayuntamiento para afrontar las elecciones", ha concluido.

Por último, Losa ha precisado que las cifras utilizadas por el PP proceden del portal de transparencia del propio Ayuntamiento de Jaén. En concreto, del apartado de información económica, financiera y presupuestaria; de la sección de Deuda Pública y sus informes de deuda viva; y de los presupuestos municipales de 2026, dentro de la documentación de aprobación inicial y del informe '06 Nivel de deuda viva 2024'.

Estos datos se completan con la información oficial comunicada al Ministerio de Hacienda: los documentos 'Deuda viva de los ayuntamientos a 31 de diciembre de 2024' y 'Deuda viva de los ayuntamientos a 31 de diciembre de 2025', así como la estadística 'Saldo de la cuenta 413 de ayuntamientos y diputaciones'.

"Los documentos están publicados y las matemáticas no mienten. Lechuga puede buscar todas las excusas que quiera, pero no puede borrar las cifras oficiales de su propio Ayuntamiento", ha concluido.