El PP de Jaén considera prioritario trabajar para alcanzar la "igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres"

Archivo - Imagen de archivo de la secretaria general del PP de Jaén, Elena González. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González ha afirmado este sábado que para el Partido Popular es prioritario trabajar para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres "y lo hacemos desde la transversalidad en toda la Junta de Andalucía".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, González ha indicado que "gracias a la sensibilidad del Gobierno andaluz, en nuestra tierra todos los días son 8 de marzo, porque todos los días trabajamos por las mujeres".

Según la formación, el Gobierno de Juanma Moreno ha conseguido hitos que confirman una "evolución positiva" hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y que atisban un "mejor futuro para las mujeres" en Andalucía. "Somos conscientes de que queda mucho por hacer pero hemos avanzado y seguimos avanzando", ha indicado.

Por ejemplo, la secretaria general ha valorado las "importantes" medidas que el Gobierno andaluz puso en marcha durante el año 2025, con un "refuerzo" de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y al fomento de la igualdad real y efectiva en los ámbitos laboral, social, educativo y económico, entre otros.

Por ejemplo, el PP ha señalado los reconocimientos de la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad a 45 empresas andaluzas; el programa Equipa, cursos de formación y la elaboración de la 'app' para la promoción de la empleabilidad de las mujeres 'Andaluza: Mujer, presente y futuro', el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, el Programa de Igualdad de la Estrategia I+i en Salud, entre otros.

Otro avance "que ha sido un repulsivo en Andalucía gracias al empuje y esfuerzo del Gobierno andaluz", es la nueva ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar "que tiene como objetivo acabar con las brechas de género en ambos sectores", ha explicado González.

Asimismo, según ha asegurado la formación, se ha reforzado en el periodo 2023-2025 los programas de empleo, formación, emprendimiento e inserción laboral con un impacto directo en las mujeres, beneficiando a 485.516 andaluzas. Además, ha invertido más de 30 millones de euros en el programa 'Preparadas' para impulsar las competencias digitales de más de 80.000 mujeres del ámbito rural, cerca de 69 millones de euros en el programa 'Emplea-T', que ha permitido la contratación y el crecimiento empresarial de 6.060 mujeres, y más de 47 millones de euros en el programa de orientación laboral y acompañamiento a la inserción (Orienta) que ha facilitado el acceso al mercado laboral de casi 200.000 andaluzas.

Además, ha llevado a cabo, con más de catorce millones de euros, el Programa EPES, que ha favorecido las experiencias profesionales en empresas a 5.235 mujeres y las ayudas al autoempleo --cuota cero e inicio de actividad-- con más de 84 millones, que han favorecido el apoyo a más de 33.000 autónomas andaluzas. El fomento de las mujeres en la investigación, la ciencia, la tecnología y la minería ha sido otra de las prioridades de 2025.

En conclusión, la dirigente popular ha sentenciado que Andalucía y Jaén "avanzan hacia la igualdad real entre mujeres y hombres". Con Moreno, el paro femenino ha caído ocho puntos, hay 315.000 mujeres ocupadas más y la brecha salarial ha situado por primera vez por debajo de los 4.500 euros. "Cuando avanzan las mujeres, nuestra tierra avanza" y somos la segunda comunidad con más directivas en medianas empresas, hay casi 200.000 empresarias, un 20 por ciento más de autónomas y un 60 por ciento más de mujeres trabajando en la industria.

"Trabajamos por la igualdad real unidos, sin politización, y queremos que este 8M se lo dediquemos a madres, abuelas, bisabuelas y todas las mujeres que han conseguido que las mujeres sean lo que quieran ser", ha apostillado González, mientras que ha precisado que "la igualdad de género no puede excluir sino incluir, no puede restar derechos sino ampliarlos y para eso trabajamos de manera transversal en el Gobierno andaluz y en el Partido Popular".