PP de Jaén critica la "bajada de brazos" de Millán para conseguir inversiones para rehabilitación de viviendas

JAÉN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén Manuel Palomares ha criticado este domingo que el alcalde de la ciudad, Julio Millán, haya "renunciado explícitamente a que la ciudad pueda afrontar un ambicioso" plan de rehabilitación de vivienda, toda vez que Jaén ha sido la única capital de provincia que no cuenta con ni un solo proyecto aprobado de las ARRU".

"Ya advertimos que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Jaén tenía muchos defectos y desde el equipo de Gobierno han sido totalmente incapaces de justificar todas las deficiencias en tiempo y forma", según ha dicho en un comunicado.

Palomares ha resaltado que "parece que el PSOE ha apostado por no hacer bien su trabajo desde el principio, porque en vez de decir públicamente a los jiennenses que no creían necesario que Jaén pudiera acogerse a las ayudas puestas en marcha por el gobierno de Juanma Moreno, han decidido hacer mal el trámite y así no mancharse las manos con esta decisión política, la cual consideramos totalmente errónea".

"Da la sensación de que en Jaén vivimos en la abundancia porque renunciamos a las ayudas públicas que ha implementado el gobierno de Juanma Moreno como consecuencia de la bajada de brazos de Millán, que nos ha hecho perder, pese a la oportunidad brindada, una inversión millonaria para la capital", según ha afirmado el concejal popular, que ha lamentado la falta de diligencia del equipo de Gobierno "que no ha realizado un seguimiento pormenorizado del trámite".

El concejal popular ha resaltado que otros municipios mucho más pequeños que Jaén o el resto de capitales de provincia han presentado unos buenos proyectos para sus localidades, resultando beneficiarios de la declaración de zonas ARRU que conllevará la inversión de la Junta de Andalucía. En cambio, Jaén, que presentó tres proyectos "a regañadientes" por la presión ejercida por el Partido Popular no ha conseguido que ninguno de ellos sea seleccionado "por la falta de consistencia de los proyectos presentados", según ha dicho.