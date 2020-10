El PP de Jaén critica las "limosnas para la A-32" en los PGE de 2021 y pregunta por la partida para la ITI

JAÉN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha criticado que el Gobierno "solo tenga limosnas para la A-32" en el proyecto de los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021 y ha preguntado "dónde está la partida de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia.

Así lo ha indicado este viernes el presidente provincial del partido, Juan Diego Requena, para el que estas cuentas "son un auténtico fracaso", ya que "no benefician en nada a los jiennenses, no recogen ningún reto de futuro" y no incluyen proyectos que "palien el déficit de infraestructuras" de Jaén, para la que no se contempla "nada nuevo".

"Unos presupuestos que apenas rozan los 100 millones y de eso poco se puede presumir, porque tanto que los socialistas presumían de ser históricos, la inversión en Jaén será histórica, pero desde el punto de vista negativo", ha señalado el dirigente 'popular', quien ha dicho no encontrar "por ningún lado" los 223 millones de euros que el Estado debería aportar a la ITI.

Al hilo, ha afirmado que una estrategia inversora tan importante ya era necesaria antes de la pandemia y "resulta de vital importancia ahora". Sin embargo, "no aparece" en los PGE. "Como no aparecen los socialistas jiennenses, que no nos extrañan que después de ver las cuentas se hayan escondido porque dar la cara por estos presupuestos en Jaén es misión imposible", ha considerado. Ha añadido que la importancia que el Gobierno da a al ITI, "con cero euros, contrasta mucho" con la posición de la Junta con respecto a esta iniciativa.

Para Requena la provincia de Jaén es "ninguneada y pisoteada por el gobierno del PSOE y Podemos". Se ha referido a la autovía A-32, que pierde con estos presupuestos la posibilidad de continuar obras, "pues no hay inversiones para los tres tramos que hay entre Villanueva del Arzobispo y el límite con la provincia de Albacete". Apenas unas "limosnas" de 100.000 euros por tramo, "puesto que no han sacado los proyectos adelante", que "no servirán para poner en marcha estas obras".

En su opinión, de hecho, "el propio Partido Socialista se ha puesto en evidencia al disminuir su propio presupuesto para la A-32 en 95 millones de euros". Al respecto, ha señalado que los PGE "frustrados" de Sánchez de 2019 recogían una inversión de casi 145 millones de euros y "ahora solo 50,7 millones".

"Pero desde el PP no nos quedamos solo en la A-32. Tampoco hay nada presupuestado para la presa de Siles, ni para la balsa de Cadimo ni para la Comisaría Provincial", ha manifestado. Ha considerado que también habrá retrasos en la comisaría de Andújar, ya que la partida "no corresponde con la urgencia de las obras", ya que "la actual se encuentra sobre los laboratorios de la antigua fábrica de uranio, que no se desmantelaron adecuadamente".

El presidente provincial del partido ha aludido, igualmente, a la nueva sede para el Archivo Histórico Provincial y lo ha calificado de "mentira", dado que no se recoge ninguna proyección para los próximos cuatro años, de manera que "no hay previsión de que estas obras comiencen hasta, al menos, 2025".

Así las cosas, ha lamentado la falta de ambición presupuestaria para la provincia de Jaén en unos PGE que son "una enorme decepción". A su juicio, "el PSOE se ha rendido con esta tierra, no aporta ninguna solución a sus graves carencias en infraestructuras, ni en la creación de empleo", ha declarado Requena, para el que estas cuentas supondrán "más déficit, más deuda" y "más presión fiscal".