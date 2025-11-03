El PP de Jaén defiende el "aumento" de recursos y plantilla en la sanidad andaluza y acusa al PSOE de difundir "bulos"

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Jaén Manuel Bonilla ha criticado al PSOE de Jaén por participar en lo que ha calificado como "una campaña de difamación y bulos" orquestada por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. Además, ha asegurado que "es rotundamente falso que la Junta haya recortado el presupuesto de los hospitales jiennenses", destacando que la plantilla estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha crecido este año un 3,4% en Andalucía, frente a las acusaciones falsas de recortes de personal, que "en ningún caso se han producido".

Así lo ha señalado Bonilla en un comunicado, en el que ha puesto en valor la "transparencia" con la que el Gobierno de la Junta de Andalucía gestiona la sanidad y la "apuesta sin precedentes" para "seguir mejorándola día a día". Asimismo, ha subrayado que, frente a la estrategia de "acoso" basada en "acusaciones falsas" promovida por el PSOE de Jaén, que según el popular actúa "tan desesperado como su líder, la ministra de los recortes y los impuestos Montero", el PP "siempre responderá con trabajo y esfuerzo".

Centrándose en el Hospital Ciudad de Jaén, que, según él, "el PSOE también ha usado para engañar", Bonilla ha destacado que el contrato programa refleja "una evolución sostenida y una clara apuesta por consolidar los recursos estructurales y el empleo estable". Además, ha subrayado que, en 2025, el hospital contará con más de 294 millones de euros, frente a "los poco más de 206 millones de 2018, lo que representa un incremento global del 42,6% en los recursos asignados para su funcionamiento". Ante estos datos, el dirigente popular se ha preguntado "cuántas mentiras más están dispuestos a decir los socialistas".

En este sentido, ha explicado que dentro de ese contrato programa, el hospital cuenta en 2025 con 140,7 millones de euros para personal y 153,6 millones para bienes y servicios, con crecimientos del 26,3% y del 61,7%, respectivamente, respecto a 2018. "Otra clara demostración de que el PSOE defiende solo la sanidad detrás de una pancarta pero la machaca y hunde cuando gobierna, y seguimos pagando las consecuencias", ha apostillado.

En paralelo, Bonilla ha resaltado que la plantilla estructural ha pasado de 3.197 profesionales en 2018 a 3.662 en 2025, un aumento del 14,5%, que "continuará creciendo con la nueva envolvente presupuestaria y la puesta en marcha de nuevos servicios", medida que, según él, "el PSOE ha criticado injustamente contra el SAS". Por ello, Bonilla ha desmentido "cualquier reducción en plantillas o en la asistencia" y ha subrayado que "mantener y reforzar la dotación de profesionales en hospitales y Atención Primaria sigue siendo una prioridad, como demuestran los incrementos sostenidos de personal en los últimos años".

En este contexto, el diputado autonómico ha afirmado que el compromiso de Moreno con la sanidad "es rotundo, con más profesionales y más recursos para la sanidad pública andaluza, y además apostando por la estabilidad". "Para que la sanidad no siguiese cayendo en picado lo mejor que nos pudo pasar a los jiennenses y andaluces es echar al PSOE del Gobierno andaluz porque las consecuencias serían aún peores", ha subrayado.

"Nadie ha trabajado tanto por la sanidad pública andaluza como el PP y un ejemplo de ello es la oferta de empleo de 2025, con 10.289 plazas, que se suma a las convocatorias anteriores de 2022, 2023 y 2024, lo que permitirá seguir avanzando en el compromiso con la estabilidad laboral", ha resaltado el popular.

Al hilo de lo anterior, Bonilla ha subrayado que "si el PSOE hubiera trabajado así por la sanidad hasta 2018, la situación actual sería muy distinta". Además, ha hecho un llamamiento a Mercedes Gámez y al resto de diputados socialistas para que "dejen de prestarse a este juego sucio de ataques indiscriminados al SAS, porque a base de mentiras y bulos no se salva la vida de las personas; la vida se salva trabajando, y trabajar no es, desde luego, mentir sobre recortes inexistentes ni desmantelamientos falsos".