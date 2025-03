El PP de Jaén defiende las "medidas claras y concisas" de la Junta para poner en marcha el tranvía

JAÉN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha defendido las "medidas claras y concisas, con partida presupuestaria clara", que la Junta de Andalucía ha planteado en los últimos años para poner en marcha el tranvía que "el PSOE le dio a la ciudad como el que da un caramelo envenenado a un niño".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la secretaria general, Elena González, después de que el secretario general del PSOE jiennense, Francisco Reyes, haya reclamado la puesta en funcionamiento cuanto antes del citado sistema de transporte.

"Los únicos que han negado una solución al tranvía de manera sistemática ha sido el PSOE desde hace 14 años cuando un ayuntamiento arruinado, como ahora sigue, pidió a la Junta de Andalucía, entonces socialista, que asumiera la explotación porque las arcas municipales no podían hacerse cargo, y el PSOE dijo no, no y no, en repetidas ocasiones", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado que Reyes "se inventa un numerito en una parada del tranvía" en la que, según ha destacado, "pronto habrá pasajeros gracias al Gobierno de Juanma Moreno".

Al respecto, ha resaltado que, en seis años, "ha hecho mucho más que cambiar el color de los vagones", por ejemplo, "facilitando la liquidación del anterior convenio" con "facilidades en el convenio actual tanto para pagar la deuda de la adquisición de los vagones, para aceptar de manera inicial los seis millones de la puesta a punto" y asumir el 75 por ciento del déficit que lo pagará la Junta.

A ello ha sumado el inicio de los trabajos para cambiar los 21 kilómetros de cable de media tensión, mientras que está en proceso de adjudicación final el contrato de preexplotación y "preparados" los pliegos para licitar los contratos de operaciones.

"Es decir, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y todo aquello a lo que nos comprometimos en el convenio firmado", ha asegurado González, quien ha añadido que están "cumpliendo desde el primer minuto con Jaén y con los jiennenses",

Además, al hablar de celeridad, ha instado a Reyes a "mirar" al alcalde de la capital, el socialista Julio Millán, "que tiene que entregar la retención de créditos correspondiente al 25 por ciento de déficit" que aporta el Ayuntamiento.

"Desde luego, si hay alguien que se ha comprometido con la puesta en marcha del tranvía de Jaén ese es Juanma Moreno y ese es el Partido Popular", ha concluido la dirigente 'popular'.