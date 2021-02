El PP de Jaén defiende una rebaja a cero en los módulos del IRPF del olivar

JAÉN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial y diputado nacional del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, ha defendido una rebaja a cero en los módulos del IRPF del olivar tal y como ha propuesto la Junta de Andalucía.

Ha añadido en un comunicado que con esta propuesta se pretende "aliviar" la carga fiscal de los olivareros jiennenses que "tan mal lo están pasando", "no solo por las circunstancias excepcionales de la COVID, si no por los aranceles de EEUU contra los que el Gobierno de Sánchez no ha hecho absolutamente nada, la crisis de precios contra la que tampoco han hecho nada, y con la pérdida millonaria que supone el modelo de convergencia acelerada de la PAC aprobada por Planas".

Ha subrayado que el olivar padece unas circunstancias "de especial dificultad por la falta de rentabilidad" por lo que "reducir los módulos a cero es una propuesta que le Ministerio debería aceptar sin titubeos".

En palabras del diputado popular, los agricultores jiennenses saldrían favorecidos de esta reducción de los módulos del IRPF del 0,26 al 0 por ciento. Por eso, apuntado que lamentaría que "esta propuesta no saliese adelante puesto que aquí no hay intereses partidistas sino el empeño por cuidar y mantener el principal motor económico que tiene la provincia de Jaén".

Requena ha apostillado que "los problemas del olivar jiennense, desgraciadamente, no son nuevos y se ven agravados cada vez que gobierna el Partido Socialista". La crisis de precios, la estructura de costes tan elevada y los aranceles estadounidenses "hacen imprescindible rebajar los módulos" y "es el momento de que los socialistas jiennenses se posicionen a favor de nuestro campo".

También ha afirmado que es importante para la provincia de Jaén que se rebajen los módulos a la ganadería toro de lidia y ovino-caprino y, además, se está estudiando la propuesta del sector del algodón ya que "por el cierre del canal Horeca también están atravesando muchas dificultades que pueden compensarse con esta medida fiscal".

Además, ha incidido Requena en que el artículo 37 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, contempla que cualquier agricultor que sufra daños por adversidades o inclemencias puede dirigirse a la administración tributaria y solicitar esa reducción a título individual.

Como a nivel general se puede solicitar dicha reducción cuando afecte al menos al 30 por ciento del territorio, es por eso que la propuesta de la Consejería abarca los sectores más afectados: el olivar, cereales, frutos secos, productos hortícolas, uva de vino de mesa, oleaginosas, algodón, plantas ornamentales, bovino de carne, bovino de cría, ovino-caprino, porcino de carne y porcino de cría, y la apicultura.