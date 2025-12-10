El PP de Jaén denuncia el "absoluto caos", con "fallos técnicos", en la inscripción de la Carrera Urbana de San Antón

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Jaén Ana Núñez. - PP DE JAÉN

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este miércoles "el absoluto caos" en el proceso de inscripción de la 43ª Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, "debido a los fallos técnicos, la mala planificación y la falta de previsión" del equipo de gobierno (PSOE-JM+).

Así lo ha indicado en una nota la concejala 'popular' Ana Núñez después de que este martes a las 21,00 horas se abriera el plazo para la prueba --prevista el 17 de enero de 2026--, con los dorsales de la carrera de adultos agotados en dos horas y 17 minutos.

La edil ha considerado que lo ocurrido "confirma al milímetro" las recientes advertencias de su formación al alertar de "la opacidad y la improvisación en la organización" de la carrera, con una "falta de información" que estaba "perjudicando al prestigio del principal evento deportivo de la ciudad".

"Los corredores han sufrido fallos constantes en la cola virtual, saltos de posición sin ningún criterio, expulsiones del sistema mientras realizaban la inscripción y errores al procesar el pago, que devolvían al usuario al inicio del proceso dejando sin dorsal a quienes habían cumplido puntualmente", ha explicado.

Al hilo, ha lamentado que muchos corredores de la capital jiennense, algunos conectados desde antes de la apertura, "se han quedado fuera por culpa de un sistema que no ha funcionado en ningún momento como debía".

En su opinión, estos problemas no son fruto de la casualidad, sino "el resultado directo de un gobierno que funciona a golpe de improvisación, sin preparación técnica y sin el más mínimo respeto por los jiennenses".

"Jaén vuelve a pagar la pésima gestión de Julio Millán", ha dicho la concejala, quien ha afeado que PSOE y Jaén Merece Más "lleguen tarde, mal y sin más solución que un mero disculpen las molestias en redes sociales".

A ello ha sumado "la poca vergüenza de mentir argumentando que los problemas técnicos se solucionaron a los 30 minutos, cuando hubo corredores que sufrieron errores repetidos hasta dos horas después del inicio del proceso".

"Los jiennenses ven cómo una prueba emblemática se deteriora por culpa de una planificación inexistente y una gestión que ya es sinónimo de caos", ha manifestado Núñez.

Así las cosas, ha reclamado explicaciones inmediatas y una revisión exhaustiva del procedimiento "para garantizar que ningún corredor de Jaén vuelva a quedar fuera por errores del Ayuntamiento". Y ello, según ha añadido, cuando el PP aplicó un proceso "serio, transparente y eficaz" que ahora ha sido sustituido por "un desastre de dimensiones históricas".