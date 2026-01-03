El PP de Jaén inicia el año repartiendo caramelos entre las asociaciones de vecinos

Reparto de caramelos en las asociaciones de vecinos jiennenses. - PP DE JAÉN

JAÉN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha iniciado el año manteniendo una de sus tradiciones más arraigadas, el reparto de caramelos entre las asociaciones de vecinos de la ciudad, una iniciativa que se repite cada mes de enero y "que busca compartir unos días especialmente entrañables con los barrios de Jaén, especialmente con los más pequeños, en vísperas del Día de Reyes".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en este acto han participado los concejales del Grupo Popular, a quienes ha acompañado el presidente del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez.

El presidente del Partido Popular jiennense ha querido sumarse como cada año a esta iniciativa "cercana y muy valorada por el tejido vecinal".

Desde el Grupo Popular han subrayado que este gesto simbólico se suma al tradicional reparto de pascueros con el que se da inicio al periodo navideño, manteniendo un contacto "directo y permanente" con las asociaciones de vecinos y trasladando los mejores deseos a las familias jiennenses "en unos días tan señalados".