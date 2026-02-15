El PP de Jaén inicia una ronda de contactos vecinales ante "la falta rigor técnico" en la ZBE

Ronda de contactos con colectivos y asociaciones vecinales de Jaén en referencia a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por parte del equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más. - PP JAÉN

JAÉN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha iniciado una ronda de contactos con colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad para conocer de primera mano la preocupación ante "la falta de rigor técnico" que están manifestando ante la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Según ha indicado la formación en una nota, la primera toma de contacto se ha producido con las Asociación de Vecinos de Puerta de Martos, Paraje de Jabalcuz, y la Magdalena, cuyos representantes han trasladado su inquietud por "la ausencia de información clara y, especialmente, por la falta de documentación técnica que debe sustentar cualquier proceso de este calado".

Asimismo, también estuvo presente la expresidenta de OCO, Pepi Alcántara, y "referencia del movimiento vecinal jiennnense". En la reunión han participado el portavoz del Grupo Popular, Agustín González, y los concejales Maribel López, Antonio Losa, Carmen Colmenero y María Segovia.

Además, González ha señalado que "no se puede someter a participación ciudadana un documento generalista, sin el proyecto técnico previo que exige la normativa", y ha precisado que el pasado mes de diciembre el Consejo Económico y Social (CES) Local ha advertido en su informe --preceptivo, aunque no vinculante-- de las "carencias del documento presentado por el equipo de Gobierno".

"Estamos ante una propuesta que adolece del informe capital que debe preceder cualquier actuación de implantación de una Zona de Bajas Emisiones, y eso genera una lógica alarma entre los vecinos", ha afirmado.

En relación, el portavoz popular ha subrayado que la legislación estatal y el Real Decreto que desarrolla estas zonas son "claros y taxativos" en cuanto a la necesidad de contar con un estudio previo que determine la calidad del aire, los niveles de contaminación y las fuentes emisoras.

"Antes de delimitar casi seis kilómetros y alrededor de 92 hectáreas en barrios como Arrabalejo, Puerta de Martos, San Juan, La Magdalena, La Merced, San Bartolomé, La Alcantarilla o parte del entorno de San Ildefonso, hay que acreditar técnicamente que existen niveles de contaminación que justifiquen esa medida", ha indicado.

Por otro lado, González ha explicado que "los vecinos no están cuestionando los objetivos de mejora ambiental o de movilidad, sino la forma improvisada y poco transparente en la que se está tramitando esta iniciativa".

Según ha trasladado, "implantar una Zona de Bajas Emisiones sin un diagnóstico técnico previo sobre partículas como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono o el ozono supone empezar la casa por el tejado".

El portavoz popular ha añadido que "es evidente que una Zona de Bajas Emisiones debe diseñarse en función de datos objetivos sobre contaminación; de lo contrario, se corre el riesgo de imponer restricciones sin una base técnica sólida que las respalde".

En este sentido, ha insistido en que el artículo 2 del Real Decreto establece "con claridad" los fines de estas zonas, tales como reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y favorecer una movilidad más sostenible, objetivos que "solo pueden alcanzarse si se parte de un estudio serio y detallado de la situación real".

En suma, desde el Grupo Popular han anunciado que continuarán con esta ronda de encuentros con asociaciones y colectivos afectados para analizar todas las aportaciones y examinar los informes necesarios. "Nuestra obligación como oposición es fiscalizar, escuchar y garantizar que cualquier medida que afecte a miles de vecinos se adopte con rigor, transparencia y con toda la documentación exigible sobre la mesa", ha concluido González.