El PP de Jaén lamenta "traición de los socialistas" a los vecinos de Siles en torno al modelo de financiación

El alcalde de Siles (Jaén), Javier Bermúdez ha puesto en evidencia este sábado la que ha considerado "mentira constante y la demagogia barata" que en su opinión caracteriza al PSOE de la localidad "que ya no duda en contradecirse a sí mismo si con eso ataca al equipo de Gobierno y al PP sileño". Como ejemplo, Bermúdez ha dicho que hace un año los socialistas del municpio, "en un ejercicio de irresponsabilidad absoluta con sus vecinos" votaron en contra de una moción en la que se exigía una financiación justa por parte de Sánchez para Andalucía "porque si a Andalucía se le trata de forma justa, a los sileños se nos trata justamente".

En un comunicado del PP de Jaén, Bermúdez señala que el ayuntamiento de Siles es la administración más cercana a los sileños y "desempeñamos un papel esencial en la prestación de servicios públicos básicos y la vertebracion de nuestro territorio". "En los últimos años, las entidades locales han asumido un volumen creciente de competencias y responsabilidades, muchas de ellas de carácter impropio, sin que ello haya venido acompañado de una financiación suficiente, estable y previsible", añade.

Y añade que en este contexto, el modelo de financiación "presentado de forma unilateral por Sánchez y Montero no incorpora de forma expresa la financiación local, pese a que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un impacto directo e inmediato en los ayuntamientos".

"Abordar la reforma de la financiación pública sin contar con nosotros, con las entidades locales, supone ignorarnos a la administración que gestiona los servicios más cercanos y cotidianos para los ciudadanos", señala.

"A ello se suma la imposición de nuevas obligaciones financieras a los municipios, como las derivadas de la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa específica. Esta medida limita la autonomía fiscal municipal y traslada directamente a los vecinos el coste de decisiones adoptadas sin financiación adicional ni flexibilidad suficiente para su adaptación", expone.

También argumenta que los ayuntamientos, como parte esencial del Estado, "debemos participar activamente en los procesos de reforma que afectan a su financiación y a su autonomía".

"Y el PSOE de Siles mira para otro lado poniendo los intereses de sus siglas por encima de los intereses de nuestro pueblo", ha criticado Bermúdez. "Porque defender una financiación local justa, suficiente y equitativa no es una reivindicación partidista, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial del país", agrega.

En este punto, vuelve a señalar que los socialistas sileños votaron en contra de pedir una financiación justa, "y ya advirtió entonces el PP de que el sistema que apoyarían los socialistas sería el que más conviniese a los intereses sanchistas y, por tanto, a los socios independentistas, y no nos equivocamos".

"Además, ahora, para tratar de sacar argumentos con los que atacar una gestión en Siles que está haciendo que nuestro pueblo esté situado en el mapa de la provincia, cosa que no sucedía antes, pretenden criticar el hecho de que pidamos más financiación a la Diputación, es irrisorio", señala. "Pero desde el PP vamos a defender a Siles de cualquier ataque político y que a Siles llegue financiación justa de todas las administraciones", sentencia.

Para Bermúdez es una auténtica "deslealtad" del PSOE de Siles con sus vecinos "criticar que nuestro equipo de gobierno siempre quiera más para su pueblo, más proyectos, más futuro". "Y lo hace porque tienen que defender por encima de todo a su jefe Paco Reyes y a su otro jefe Juan Latorre, tal y como defendían hace un año a Sánchez. Eso es lo que siempre hace el PSOE de Siles, poner por encima de los sileños al PSOE", critica.

En opinión de Bermúdez, "Siles sufre el sectarismo que Reyes ha impuesto en la Diputación y no voy a consentir que el PSOE haga menos a mis vecinos".