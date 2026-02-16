El PP de Jaén pide a agricultores y ganaderos notificar los daños por el temporal "para que puedan acceder a las ayudas"

Visita a una finca en Santa Elena. - PP DE JAÉN

SANTA ELENA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha pedido este lunes a agricultores y ganaderos "que notifiquen cuanto antes todos los daños" sufridos por los temporales de las últimas semanas.

Así lo ha indicado durante una visita a Santa Elena, donde ha destacado que esa notificación es "un paso imprescindible para que después puedan acceder a las ayudas previstas en la fase 2 de reconstrucción anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

Acompañado por el presidente del Partido Popular en la localidad, Juan Caminero, y el vicesecretario provincial Rafael García, ha comprobado sobre el terreno el impacto del tren de borrascas en explotaciones agrícolas y ganaderas, según ha informado el PP jiennense.

"La situación es desoladora en muchos puntos de la provincia. Ahora toca reconstruir y para ello es vital que cada afectado registre todos sus daños", ha subrayado el también parlamentario autonómico.

Ha afirmado que el trámite es "rápido y sencillo" y se puede realizar acudiendo a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) más cercana o comunicando los daños a través del Registro de Datos Climáticos Locales Adversos habilitado por la Junta de Andalucía, disponible en el enlace https://opgob.es/qpiki.

Durante la visita, Domínguez ha conocido casos de ganaderos que han sufrido destrozos en sus fincas y la pérdida de varias cabezas de ganado. Han relatado que, incluso, tuvieron que abrir zanjas para evitar que más animales se ahogaran: "Esto nos ha superado a todos. La reconstrucción va a ser muy compleja", han comentado.

Por último y pese a que el temporal ya ha remitido, el dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que la prudencia sigue siendo esencial. Y es que, "el acceso a muchas fincas continúa siendo peligroso" y "la seguridad es lo primero".

Con la provincia aún evaluando el alcance de los daños, ha reiterado que el Gobierno andaluz "está volcado en la reconstrucción", pero ha insistido en que sin la comunicación de daños no se podrán activar las ayudas. "Es el momento de actuar con compromiso y diligencia para que nadie se quede atrás", ha concluido.