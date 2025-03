El PP de Jaén pide la dimisión del presidente de la Diputación al "no rectificar" su actitud "machista" en un pleno

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha pedido "la dimisión" del presidente de la Diputación, Francisco Reyes (PSOE), puesto que "no rectifica" la actitud "machista" que mostró en el pleno que esta administración celebró este martes.

Así lo ha indicado Erik Domínguez, presidente provincial del partido, desde el que se había exigido una rectificación y disculpas públicas por el "humillante ataque machista" hacia la diputada del PP Mercedes Flores, en alusión al comentario "pasa que a lo mejor estaba pensando en otra cosa con lo del gusto".

Reyes ha lamentado este miércoles el "uso torticero" del "corte" de una intervención y ha defendido su apuesta "por la igualdad real entre hombres y mujeres". Además, ha pedido "disculpas" si alguien se ha podido sentir ofendido.

"Tras ver al señor Reyes que, no sólo no rectifica ante la actitud a todas luces machista que tuvo con nuestra compañera diputada provincial, sino que arremete justificando su acción, claramente, no nos queda más remedio desde el Partido Popular que tomar dos decisiones", expone Domínguez en un vídeo publicado en redes sociales y consultado por Europa Press.

En primer lugar, ha reclamado su "la dimisión inmediata" como presidente de la Diputación de Jaén en tanto no considera "que represente con esa actitud a todos los jiennenses, que claramente viendo el vídeo se avergüenzan" de "esa actitud".

Junto a ello, ha anunciado que los representantes del PP no asistirán al acto previsto el día 7 con motivo del Día Internacional de las Mujeres, ya que no quieren "participar ni un solo minuto más de ese tipo de actitudes".

"Animamos también a todas las mujeres y a todas las organizaciones que van a ser de algún modo copartícipes de ese día que hagan rectificar al señor Reyes en una repulsa clara a ese tipo de actitudes a todas luces machistas", ha afirmado Domínguez.