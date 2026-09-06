El PP de Jaén pide a Latorre que actúe "de inmediato" ante la situación "insostenible" del parque de bomberos de Cazorla

Archivo - Imagen del parque de bomberos de la Diputación de Jaén. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular de la Diputación de Jaén ha exigido al presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, que deje de "jugar" con la seguridad de los vecinos de la comarca de Cazorla y adopte "de inmediato" medidas para solucionar las "graves" carencias que arrastra su parque de bomberos.

Según ha informado el PP de Jaén en una nota, el diputado provincial, Nicolás Grimaldos, ha acusado al PSOE y a la Diputación de actuar con una "insensibilidad inadmisible" ante un servicio esencial y ha lamentado que Latorre "se ponga de espaldas a los bomberos, a la Inspección de Trabajo y a los vecinos de la comarca de la Sierra de Cazorla".

En esta línea, Grimaldos ha señalado que los hechos se están avisando desde hace meses. "Han sido los propios bomberos los que han denunciado la precariedad del servicio". Además, la Inspección de Trabajo ha constatado "graves" deficiencias. El Grupo Popular lo ha trasladado reiteradamente al salón de plenos y esta misma semana lo ha advertido el Sindicato Andaluz de Bomberos. "¿Qué más tiene que pasar para que la Diputación actúe? Como ocurra una desgracia en la comarca, ¿qué van a decir desde la Diputación?", ha preguntado.

Asimismo, el popular ha recordado que "siguen existiendo turnos con solo dos bomberos para atender las emergencias de toda la comarca de Cazorla", una situación que considera "inaceptable y peligrosa" para profesionales y ciudadanos. A ello se suman las deficiencias denunciadas en el parque de Sierra Mágina Oriental, en Bedmar, que varios meses después de su presentación oficial "todavía no funciona a pleno rendimiento" y múltiples problemas en el resto de parques.

Además, ha criticado que la Inspección de Trabajo concediera cuatro meses para corregir "graves" deficiencias y que, "hasta donde sabemos, la Diputación no haya movido un dedo para solucionarlas". Grimaldos ha censurado que el PSOE "se ría del trabajo de la oposición" cuando reclama soluciones. "Reírse de nuestro trabajo de oposición es reírse también de la seguridad de los vecinos a los que representamos".

Por último, ha subrayado que "no estamos hablando de una cuestión política, estamos hablando de vidas y de un servicio que tiene que estar preparado cuando más se necesita" y ha pedido a Latorre "menos fotos y más soluciones con los bomberos".