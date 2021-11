El PP de Jaén presenta 20 enmiendas para la provincia a los presupuestos estatales por casi 63 millones de euros

JAÉN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha presentado 20 enmiendas para la provincia, "realistas" y por valor de casi 63 millones de euros, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

El diputado Juan Diego Requena ha presentado este martes las propuestas que pretenden aumentar las "injustas" cuentas planteadas por el Gobierno y "que reducen su inversión casi en un 50 por ciento, llegando a duras penas los 70 millones de euros". Se dividen en cuatro grandes bloques: infraestructuras, agricultura, seguridad ciudadana y una enmienda al articulado a favor del desarrollo, la industria y la innovación de la provincia.

En el primer apartado, "la protagonista" es la A-32, ya que solo se contemplan la culminación de los tramos ahora en obras, pero "no hay ni un solo céntimo de euro para los tramos que restan desde Villanueva del Arzobispo hasta el límite de la provincia".

"Con esta autovía nos estamos jugando el desarrollo económico de la provincia y nos estamos jugado frenar la sangría de la despoblación que sufre esta zona de la provincia", ha dicho. En total, el PP ha propuesto una enmienda a los tres tramos que restan de la A-32 en la provincia de Jaén (Villanueva-Arroyo del Ojanco; Arroyo del Ojanco-Puente Génave y Puente Génave hasta el límite de la provincia), por valor de 30 millones de euros, a los que se suman 2,046 millones para el semienlace de Baeza.

También en este bloque de enmiendas se recogen 1,4 millones de euros para la redacción de los proyectos de la A-81 a su paso por la provincia; 1,2 millones para el semienlace de la A-44 con La Guardia y 19,83 millones para el ramal central del Corredor del Mediterráneo.

"Es una necesidad imperiosa conectar el país de norte a sur. Sin embargo, Jaén se ha convertido en una isla por donde no pasan las conexiones ferroviarias, lo cual seguirá siendo así de aprobarse estos presupuestos que no recogen nada para que a Jaén llegue la alta velocidad", ha comentado, no sin añadir que, frente a los 20 millones de euros que presupuestó para 2021, "apenas ha invertido unos pírricos 350.000 euros.

Con respecto a agricultura y obras hidráulicas, las enmiendas 'populares' plantean la culminación y dotación de riego de la comunidad de regantes de Pozo Alcón, 300.000 mil euros para los estudios y la redacción del proyecto de ampliación del Gudalmena, en Segura y El Condado y 500.000 euros el mantenimiento y mejora de la presa de Casas Nuevas de Marmolejo y la central hidroeléctrica, a cuyo derribo se ha opuesto.

Tampoco se olvidan de la "obra más maltratada por el PSOE, la presa de Siles para cuyo impulso se recogen 4,5 millones". Al hilo, ha considerado que la Junta de Andalucía "ha cumplido su parte y ha delimitado la zona regable" y ahora le toca al Ejecutivo central "la construcción de las canalizaciones para dotar de riego a los agricultores".

En el capítulo de seguridad ciudadana, Requena ha destacado que se retoman "reivindicaciones históricas, no solo del partido si no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las que el PSOE ha hecho oídos sordos".

Las enmiendas contemplan 1,22 millones para la construcción de la nueva comisaría de Andújar; 1,25 millones para la comisaría de Jaén y 500.000 euros para la galería de tiro de Linares. Igualmente, hay tres enmiendas para que la provincia "cuente de una vez por todas con una Unidad de Prevención y reacción (UPR)" con un valor total de 200.000 euros entre personal, material e inversiones.

Junto a ello, ha aludido a dos nuevas infraestructuras requeridas para la Guardia Civil en dos municipios que carecen de cuartel "y que por su situación y nivel de población requieren de su construcción": Arroyo del Ojanco, con 200.000 euros, y La Guardia de Jaén, con 500.000.

CENTRO DE BIOMASA

Por último, el PP ha registrado una enmienda al articulado al entender que "se deben articular los mecanismos necesarios para la creación de un consorcio entre la administración general del Estado, comunidad autónoma, Diputación y UJA para la construcción de un Centro Nacional de Investigación en Biorefinería de la Biomasa".

Ha destacado que sería pionero en España para la producción de combustible bajo en carbono que "pondría la provincia de Jaén a la vanguardia del I+D+i con la gran oportunidad económica, de empleo y de desarrollo que supondría". Ha agregado que los PGE de 2022 "recogen un centro de similares características, pero de almacenamiento de energía en Extremadura" y se ha preguntado "por qué allí sí y en Jaén no".

Finalmente, ha lamentado la "complacencia" del PSOE de Jaén a los presupuestos. "Saben perfectamente que no son unos buenos presupuestos, que la cuantía es insuficiente para las demandas de esta provincia y es inadmisible", ha considerado, no sin afear que "no tienen ningún compromiso de futuro" con el territorio jiennense.