PP de Jaén solicita reunión con subdelegado Gobierno para entregarle el plan integral para reconstrucción tras temporal

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP DE JAÉN

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha solicitado una reunión al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, para entregarle el plan integral de reconstrucción de la ciudad tras el temporal. En el plan, inserto en una moción aprobada el 27 de febrero, se incluyen diversas medidas cuya ejecución compete a la Administración central.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en la solicitud, Agustín González explica al subdelegado del Gobierno que en la moción se incluyen "numerosas propuestas" realizadas por la sociedad civil. En concreto, han sido planteadas en diversa reuniones con el PP por colectivos damnificados por el efecto del temporal. De ese proceso de escucha surge el plan integral de reconstrucción y ayudas aprobado por el Ayuntamiento de Jaén.

González alude en el escrito a los perjuicios ocasionados por el temporal en infraestructuras y espacios públicos, así como en propiedades privadas. De ahí que plantee al subdelegado del Gobierno que es preciso ofrecer una respuesta "ágil, coordinada y leal" del conjunto de las administraciones con la finalidad clara de "restablecer cuanto antes la normalidad".

En contexto, las medidas del plan que tiene como destinataria a la Administración General del Estado son diversas. Entre ellas se incluye la petición del Consistorio de Jaén al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de inversiones para las infraestructuras municipales afectadas y para la reconstrucción de los puentes. También una revisión de los módulos para olivareros y la supresión de las peonadas.

La moción popular propone más medidas al Gobierno, entre ellas que el Ministerio de Hacienda no compute en la regla de gasto las inversiones que realice la Administración local para combatir los daños del temporal. Otras propuestas son liberar 19 millones de euros para afrontar el desembolso imprevisto, así como invertir en el mantenimiento de la cuenca de los ríos que discurren por Jaén.

Por estas razones, el portavoz considera necesario que el subdelegado acepte reunirse con él "a la mayor brevedad posible". González expresa su convencimiento de que ambos comparten la prioridad de atender a los vecinos afectados, por lo que anima a Fernández a mantener un encuentro para trabajar desde la cooperación institucional por el bien común.