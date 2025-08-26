El PP de Jaén valora la labor de la Junta para crear "nuevas oportunidades de industrialización" en la provincia

Archivo - Erik Domínguez, en una imagen de archivo en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha valorado este martes la labor de la Junta de Andalucía para crear "nuevas oportunidades de industrialización" en la provincia.

Así lo ha indicado el también parlamentario autonómico, quien ha destacado que Andalucía lideró en junio el crecimiento anual de la actividad industrial en España y, "en un año, el índice de producción industrial ha crecido un 19 por ciento, muy por encima de la media nacional".

Tras considerar que era "algo impensable hace unos años", con gobiernos del PSOE, ha reconocido que "queda mucho por hacer", pero "Andalucía avanza hacia la riqueza y el crecimiento". Una evolución que ha atribuido a que la Junta tiene "una política industrial definida que está funcionando".

En este sentido, ha aludido al impulso de "industrias estratégicas andaluzas para conseguir una política industrial más efectiva, más cercana a las empresas y más ajustada a sus necesidades", a través de planes industriales diseñados bajo la colaboración público-privada, que permiten aprovechar el potencial de cada sector y generar nuevas oportunidades de futuro para las comarcas.

"Y en la provincia de Jaén somos testigos de esto, desde Linares, pasando por Villacarrillo, Alcalá la Real, Martos o la capital, en cada lugar el Gobierno andaluz está apostando por sacar provecho de sus fortalezas", ha manifestado.

Al respecto, el dirigente 'popular' ha señalado que los sectores de la industria sostenible del plástico, de la automoción, de la digitalización o el aeronáutico están "generando empleo y riqueza en la provincia de Jaén sin precedentes".

"El Gobierno andaluz está consolidando un tejido industrial dinámico, robusto y competitivo, que genera empleo estable y de calidad, promoviendo una industria útil y cercana para crear nuevas oportunidades de industrialización en la provincia. Y todo ello de la mano de las principales entidades vinculadas a la industria andaluza y con el consenso de empresarios y sindicatos", ha apostillado Domínguez.