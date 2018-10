El PP de Linares (Jaén) insta a "centrarse en los ciudadanos" y no apoyará una moción de censura del PSOE

Publicado 10/08/2018 18:55:29 CET

LINARES (JAÉN), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Linares (Jaén) ha defendido que lo primordial para los representantes políticos en el Ayuntamiento debe "centrarse en los ciudadanos" y no apoyará una posible moción de censura del PSOE contra el alcalde, Juan Fernández, una vez que éste ha sido expulsado de las filas socialistas.

Así lo ha señalado este viernes a Europa Press la presidenta del partido y portavoz municipal, Ángeles Isac, después la citada expulsión y de que el PSOE haya pedido la dimisión del regidor, algo que éste ya ha descartado. Ha añadido que, si no deja el cargo, los concejales socialistas renunciarán a sus delegaciones en próximos días y ha anunciado una moción de censura con la edil Macarena García como candidata a la Alcaldía.

Para la dirigente popular, el panorama abierto en el Consistorio "no tiene ni pies ni cabeza", algo que ha lamentado en una ciudad, cuya "situación actual, liderando paro y pobreza, reclama de políticos de altura".

En este sentido, ha asegurado que "Linares no está para improvisaciones y fuegos artificiales", punto en el que ha agregado que los vecinos "están mirando con lupa" a los representantes políticos, que, además, en poco más de ocho meses volverán a pedir su confianza en las elecciones municipales.

Una cita a la que la ciudad llegará con una situación socioeconómica "dramática" que, a su juicio, "en cierta medida" es fruto de "la incompetencia y la falta de rigor tanto político como laboral del equipo de gobierno", del que, al menos hasta ahora, forman parte "los mismos que dicen que van a presentar una moción".

"Yo no voy a apoyar una moción de censura. Lo primero, me tenían que haber llamado y darme razones de peso", ha afirmado la edil del PP, quien ha incidido en que su partido "no va a ser cómplice ni va a ir al silbato del PSOE".

Isac, que se ha mostrado "atónita" ante lo que está ocurriendo, ha considerado que si los socialistas creen que hay "irregularidades", debería "ir a un juzgado y, si no los hay, que no den más aspavientos", puesto que "ahora hay que estar ayudando a los ciudadanos", a personas "totalmente desamparadas, empresas que quieren venir y no se les atiende".

"Ahora mismo tenemos que estar en eso y ya cada uno, cada partido que lave sus trapos sucios dentro, si hay delitos que se lleven a los juzgados", ha afirmado la portavoz 'popular', quien ha señalado que ni sabe ni discute las "razones poderosas" que pueda tener el PSOE, ya que, "si no, esto no se hace".

Isac se ha preguntado si "el PSOE todopoderoso y sempiterno en Linares no puede hacer las cosas con mesura, esperar a que las cosas se produzcan de forma natural. Al hilo y tras apuntar que "no era el momento" de una moción de censura, ha recordado que plantearla en agosto supone que "concejales que se han ido legítimamente de vacaciones tengan que volver".

AYUNTAMIENTO MUY FRAGMENTADO

En cualquier caso, ha puesto de relieve "las dificultades que entraña presentar una moción de censura" y más en un "ayuntamiento superfragmentado como el de Linares, donde hay cinco concejales no adscritos. "El voto de estos lleva implícito según la ley, que se tienen que recabar hasta tres cuartas partes del pleno, en torno a 14 15 concejales", ha manifestado.

A esos cinco ediles no adscritos (dos procedentes del PP y tres de IU), se sumarían el propio Juan Fernández y el también hasta ahora socialista Joaquín Robles, que ha permanecido a su lado. Los 25 concejales de la Corporación se completan con ocho ediles del PSOE, seis del PP, dos de Ciudadanos, uno de IU y otro del partido independiente Cilus.

Así las cosas, ha insistido en que toca trabajar por la ciudadanía. "Lo primero es centrarse en los vecinos en una ciudad que lidera paro y pobreza y que está viendo cómo sus representantes públicos, los socialistas, están más pendientes de sus sillones, de sus sueldos, de sus cargos, que de las cargas que representa la propia responsabilidad que los ciudadanos han depositado en ellos", ha concluido.