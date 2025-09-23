El PP lleva al Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para exigir al Gobierno que actúe ante la legua azul

Archivo - El portavoz del PP y delegado de Deportes y Protección Civil en la Diputación, Antonio Martín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba ha presentado dos mociones para su debate en el próximo Pleno de la institución provincial, explicando el portavoz del grupo, Antonio Martín Romero, que el objetivo es "exigir al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y competencias" en dos cuestiones "relevantes, como son la respuesta a la lengua azul y la asunción de los costes de las aulas de examen de la Dirección General de Tráfico (DGT)".

La primera propuesta, según ha informado el PP en una nota, se centra en la "preocupante expansión de la enfermedad de la lengua azul en Andalucía y otras comunidades, que ya está causando graves consecuencias económicas y sanitarias en municipios ganaderos de la provincia", pues "la lengua azul ya no es un problema local, sino una emergencia nacional", ha declarado el portavoz.

Por ello, la moción reclama que el Gobierno de la Nación "active de inmediato la reserva de crisis de la PAC y ponga en marcha un Plan Nacional de Vacunación, que garantice la distribución gratuita de dosis para todos los serotipos siguiendo el modelo de Francia". En este punto, Martín Romero ha criticado la inacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien a pesar de representar a Córdoba, está dejando desamparados a los ganaderos de su tierra".

El portavoz popular ha subrayado que "la Junta de Andalucía ya ha hecho lo que le correspondía", al "cubrir el 100% del coste de las vacunas y aprobar ayudas directas de 7,2 millones de euros, que llegarán en noviembre. Mientras tanto, Planas sigue mirando hacia otro lado y ni comparece".

La moción también reclama "la cooperación del Ministerio con la Junta para reforzar las medidas de control vectorial y habilitar ayudas extraordinarias a los ganaderos, además de un reconocimiento público a la labor de ganaderos, veterinarios y Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), que están en primera línea contra la enfermedad".

AULAS DE EXÁMENES

La segunda moción del PP se formula "en defensa de la asunción de competencias por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT)" y "contra la intención" de la misma de que "los ayuntamientos asuman los gastos de las aulas de exámenes teóricos".

A este respecto, el portavoz popular ha recordado que "la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y es el Ministerio del Interior, a través de la DGT, el que organiza estos exámenes", luego, "corresponde al Estado, y no a los municipios, sufragar los gastos derivados de su prestación".

Martín Romero ha aclarado que, "hasta ahora, en municipios como Puente Genil y Pozoblanco, los ayuntamientos cedían el local, el mantenimiento y el mobiliario, mientras que la DGT se hacía cargo del personal. Sin embargo, la DGT ahora busca una adenda al convenio para que los ayuntamientos asuman toda la inversión para adaptar las aulas actuales, nuevo mobiliario y nuevos equipos informáticos".

A juicio del PP, "esta medida supone una carga económica que no les corresponde a los municipios, y es un ataque directo a la suficiencia financiera" de las corporaciones locales, "que deben disponer de medios para sus propias competencias".

Por ello, la moción insta a la DGT a que asuma la inversión en equipamiento y su mantenimiento, con los ayuntamientos continuando con la cesión de locales, la limpieza y la seguridad. La moción también solicita a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que defienda de manera conjunta a los ayuntamientos frente a este "intento de trasladar competencias impropias".