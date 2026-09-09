PP-A lleva al primer Pleno del Parlamento debate sobre la crisis migratoria en Ceuta y pedirá el "cese" de Marlaska

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 9 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá una proposición no de ley la próxima semana ante el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político sobre la crisis migratoria en Ceuta, en la que se reclama que la institución "recrimine y desapruebe la insuficiente y tardía respuesta del Gobierno de la nación" y se pronuncie a favor del "cese inmediato" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, y se debatirá en el pleno de la Cámara el jueves 15 de septiembre.

En ella, se reclama el "firme apoyo y solidaridad" del Parlamento andaluz con los ciudadanos de Ceuta y con sus instituciones, y su "reconocimiento y gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía local, los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y cuantos servidores públicos han contribuido a preservar su seguridad, su integridad y sus derechos".

Se pide que la Cámara autonómica "recrimine y desapruebe la insuficiente y tardía respuesta del Gobierno de la nación ante la gravedad de los acontecimientos", y se le insta a ejercer "con plena determinación sus responsabilidades en defensa de la soberanía nacional, la seguridad de los ciudadanos y la integridad territorial de España, evitando cualquier vulneración de las mismas".

El PP-A plantea en su iniciativa que el Parlamento rechace "cualquier pretensión de terceros estados o actores externos de menoscabar la soberanía española y la integridad territorial de España", y que se reafirme "la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla". Se insta al Gobierno central "a ejercer con firmeza y sin ambigüedades la defensa de los intereses de España y a garantizar que las relaciones con el Reino de Marruecos se desarrollen sobre los principios de reciprocidad, respeto mutuo, defensa de la soberanía nacional y cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos".

Asimismo, se pide que el Ejecutivo nacional realice "una valoración rigurosa, integral y suficientemente fundada de las circunstancias que hayan podido concurrir en los acontecimientos registrados en Ceuta, evitando atribuirlos de manera exclusiva o prematura a la actuación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico o la trata de personas y a la actuación de terceros estados", y considerando igualmente todas las evidencias, informes, alertas e indicios disponibles que pudieran apuntar "a una eventual utilización deliberada de los flujos migratorios como instrumento de presión por parte del Reino de Marruecos".

Otra demanda es que el Parlamento rechace "la falta de previsión, diligencia y eficacia del Gobierno de la nación en el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad, control de fronteras e inmigración", y se le insta a aprobar, con carácter urgente y en coordinación con el gobierno de Ceuta un Plan Integral y Permanente de Protección de la Frontera, "dotado de la financiación necesaria, objetivos concretos, responsables identificados y un calendario cierto de ejecución".

El PP-A recoge en su iniciativa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cese" de manera inmediata a Grande-Marlaska, "por la gestión de la crisis de Ceuta, caracterizada por graves deficiencias de previsión, coordinación y respuesta, así como por las contradicciones mantenidas públicamente" por el ejecutivo.

Para el PP-A, se ha evidenciado una "quiebra de la necesaria responsabilidad política y de la confianza exigible al titular del departamento competente en materia de seguridad interior y protección de las fronteras, haciendo incompatible su permanencia en el cargo con la adecuada gestión de una crisis de esta magnitud y con el deber de ofrecer a las Cortes Generales y a los ciudadanos una explicación completa, coherente y rigurosa sobre lo sucedido".

Asimismo, en la iniciativa se pide a la Junta de Andalucía que continúe "reforzando las especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia" con Ceuta y Melilla, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía. Se la insta a impulsar la cooperación en materia turística, empresarial y de conexiones marítimas con Andalucía, así como la colaboración con las autoridades ceutíes en la atención a las consecuencias derivadas de situaciones extraordinarias de presión migratoria y en la defensa de los intereses de la ciudad autónoma.