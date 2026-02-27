PP logra el apoyo del PSOE en Diputación para hacer "un frente común" a la hora de pedir ayudas por el temporal en Jaén

El portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho - PP

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha logrado el apoyo del PSOE para hacer "un frente común" con el que responder a la emergencia provocada por el tren de borrascas.

El pleno de la Administración provincial ha aprobado por unanimidad la moción de los 'populares' para que todas las administraciones colaboren de forma urgente con los municipios jiennenses afectados y para que la institución provincial active también sus propias ayudas.

"Jaén no puede esperar. Nuestros alcaldes y agricultores necesitan soluciones, no excusas", ha afirmado el portavoz popular, Luis Mariano Camacho, quien ha indicado que la iniciativa del PP ha servido para que la Diputación "abandone la parálisis y asuma su responsabilidad como ayuntamiento de ayuntamientos que es".

El acuerdo contempla la consignación, por vía de urgencia, de una partida económica para reparar infraestructuras y caminos, así como ayudas específicas para el sector agrícola, especialmente castigado. Camacho ha recordado que otras diputaciones andaluzas ya han movilizado fondos millonarios, 43 en el caso de Granada o diez la de Córdoba, mientras la de Jaén "aún no ha puesto sobre la mesa ni un euro". "Somos el ayuntamiento de ayuntamientos y debemos estar a la altura", ha señalado Camacho.

Además, la Diputación, a propuesta de los populares, exigirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el mantenimiento urgente de los cauces de los ríos. Además, instará al Ejecutivo central a solicitar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y a flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan destinar recursos a esta emergencia sin penalizaciones.

El Grupo Popular ha respaldado igualmente la moción del PSOE "por responsabilidad y sentido institucional". En esta moción de los socialistas aprobada con el apoyo del PP, se pide a la Junta que Andalucía que intensifique las ayudas a los municipios por el temporal.