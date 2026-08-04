PP y Más Almuñécar (Granada) concurrirán de nuevo juntos a las elecciones municipales

Juan José Ruiz Joya ha anunciado que PP y Más Almuñécar concurrirán a las elecciones municipales de mayo de 2027 integradas en una única candidatura bajo las siglas del Partido Popular. - PP ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Almuñécar (Granada), Juan José Ruiz Joya, ha anunciado que PP y Más Almuñécar volverán a concurrir juntos a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 en la localidad de la costa tropical, integrados en una única candidatura que se presentará bajo las siglas del Partido Popular.

El anuncio lo ha realizado este martes durante un desayuno informativo en el que ha defendido la continuidad de un proyecto político que, según ha destacado, ha demostrado su fortaleza durante el actual mandato.

"Un solo equipo, un solo proyecto y una única prioridad: Almuñécar y La Herradura". Con estas palabras, Ruiz Joya ha resumido una decisión que, según ha explicado, "no nace de la improvisación, sino de años de trabajo conjunto, de compartir responsabilidades y de una misma forma de entender la política: poner siempre a los vecinos por encima de las siglas".

El presidente 'popular' y alcalde de la localidad ha recordado que la candidatura conjunta obtuvo el respaldo mayoritario de los vecinos en las elecciones de 2023, con una histórica mayoría absoluta de 12 concejales, y ha defendido que estos años han servido para demostrar que es posible gobernar "con lealtad, con responsabilidad y, sobre todo, sin sectarismo. Cuando alguien entra en el Ayuntamiento con un problema no importa a quién vota; importa su necesidad y nuestra obligación es darle respuesta".

Ruiz Joya ha insistido en que el acuerdo responde a la voluntad de construir "el mejor equipo posible" para seguir gobernando el municipio y no a un reparto de responsabilidades, asegurando que "aquí no estamos hablando de sillones ni de reparto de cargos; estamos hablando de construir el mejor equipo posible para servir a nuestro municipio. Hay una diferencia enorme entre repartirse un gobierno y construir un equipo, y nosotros hemos elegido la segunda opción".

Asimismo, ha asegurado que la confianza de los ciudadanos "no se hereda ni se da por descontada, sino que se gana cada día trabajando y dando la cara", por lo que ha reseñado que el proyecto afronta la próxima cita electoral con la vista puesta en la gestión diaria, y ha indicado que "durante los próximos meses seguiremos centrados en lo importante, que es gobernar, gestionar y mejorar nuestro municipio, sin detenernos por la campaña. Nuestra mejor campaña será el trabajo".

Para concluir ha asegurado que la candidatura conjunta nace con el objetivo de seguir transformando Almuñécar y La Herradura y ha subrayado que se trata de "un proyecto que no se construye contra nadie, sino sumando y abriendo las puertas a todos los que quieran trabajar por Almuñécar y La Herradura, hayan votado lo que hayan votado, porque la pregunta no es quién gana o quién pierde; la pregunta es si ganan nuestro municipio y nuestros vecinos, y nosotros estamos convencidos de que sí".