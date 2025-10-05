El PP municipal de Jaén aplaude la llegada de los fondos EDIL y reclama al alcalde "una mejor gestión"

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo 'popular' del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha valorado este domingo la concesión de los fondos EDIL cuya financiación por un montante de doce millones de euros ha sido aprobada por la Unión Europea. Ha pedido, sin embargo, al alcalde, Julio Millán, una "mejor gestión". Ha recordado al respecto que en el marco del programa comunitario Edusi, también con el dirigente socialista como regidor, "gran parte de las intervenciones programadas quedaron sin realizar".

Por esta razón, "en el marco del mandato municipal del PP se trabajó bajo dos premisas", ha apuntado el PP en una nota. La primera consistió en "evitar que se perdieran millones de euros por la falta de planificación de los proyectos Edusi". "Esta labor fue llevada a cabo con éxito, a pesar de que apenas había tiempo para ejecutar los proyectos". La segunda está relacionada con la actual concesión de fondos, ya que "en su mayoría fueron planificados durante la etapa como alcalde de Agustín González".

El grupo 'popular' ha valorado la consecución de los fondos, si bien lamenta que se haya reducido un 30% respecto a los proyectos presentados durante el mandato 'popular'. En este sentido, ha apuntado a las "modificaciones" hechas por el equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más como "probable causa de la pérdida de cinco millones de euros". Por ello, ha lamentado al respecto que Millán haya apostado por intervenciones sectoriales en lugar de por un modelo integral de ciudad planteada por el PP.

Agustín González ha reclamado al equipo de gobierno de PSOE y Jaén merece Más que aprovechen el período de alegaciones para plantear un incremento del dinero proveniente de Bruselas, y ha advertido de que el grupo 'popular' del Ayuntamieno de Jaén estará "vigilante desde el primer momento" para que, en esta ocasión, el alcalde planifique "adecuadamente" los proyectos, al objeto de que se acometan en el período establecido.

"La intención es que no se repita la pésima gestión de la Edusi", ha puntualizado el portavoz 'popular', quien justifica la fiscalización en el "precedente desastroso" de los proyectos aprobados en 2019. Ha resaltado al respecto que cuando en 2023 el PP accedió al poder municipal "numerosos proyectos estaban inconclusos y había otros cuya tramitación no se había iniciado siquiera". En cualquier caso, aclara Agustín González, "si en 2027 hay que remangarse de nuevo, así lo haremos".