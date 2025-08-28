PP-A: "No hay medida" del Gobierno de Sánchez y Montero que "no perjudique a los andaluces"

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar social del PP-A, Beatriz Jurado, ha denunciado este jueves que "no hay causa, no hay medida, no hay acuerdo que tome" el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "que no perjudique a los andaluces".

Así lo ha señalado la vicesecretaria 'popular' en una rueda de prensa en la sede del PP-A en Sevilla en la que ha subrayado el "hartazgo" ante los "ataques y los agravios que quieren frenar el desarrollo, la concordia y el trabajo conjunto en beneficio de los andaluces" que se está haciendo desde el equipo que lidera Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz, según ha agregado.

Beatriz Jurado ha incidido en definir a María Jesús Montero como "candidata independentista", porque "absolutamente nadie ha privilegiado más al independentismo catalán" que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y "absolutamente nadie más castiga a los intereses de los andaluces como lo hace la señora Montero", ha aseverado la representante del PP-A, según explica el partido en una nota.

Beatriz Jurado ha criticado que esta misma semana se ha "seguido ahondando en los privilegios del separatismo al aprobarse un decreto por el que se da forma" a una "Hacienda propia catalana", algo permitido, según ha abundado, por "quien tiene la llave de la caja, que es la señora Montero", y "en un camino que lleva a perpetrar un gran ataque a la Hacienda común, a los intereses comunes y a los intereses de los andaluces".

DIFERENCIAS SOBRE LA DEPENDENCIA

A este respecto, la vicesecretaria 'popular' ha llamado la atención sobre el "asimétrico apoyo estatal a las necesidades en Dependencia entre las autonomías, con casos de financiación al 100% de sus obligaciones, mientras a nosotros no llega ni el 30%", y al respecto Beatriz Jurado se ha preguntado si para Sánchez y Montero "los dependientes andaluces no valen igual que los dependientes vascos", así como ha sostenido que "la política social de la que presumen" los socialistas "implica una política social para todos menos para los que más lo necesitan" en Andalucía.

La representante del PP-A también ha culpado al Gobierno de un "ataque al apoyo bilingüe" a alumnos andaluces "en los centros escolares", y ha sostenido que estas actuaciones estatales son "una forma de poner en jaque a los servicios públicos fundamentales" de Andalucía y a su financiación.

Frente a ello, la vicesecretaria ha trasladado que desde el PP-A "estamos en contra de los privilegios, de los cupos, de que se trate de manera injusta a una parte muy importante de la sociedad española como somos los andaluces", así como ha rechazado "la política de falta de diálogo y de imposición a través de decretos" del Gobierno en cuestiones "sensibles y humanas como la de los menores que vienen a nuestra tierra, que no están acompañados, que no tienen a sus padres, que están solos y que necesitan nuestra protección y sensibilidad".

"Lo que le ofrece el Gobierno de España es ser mercancía política, paquetes de envío a las comunidades autónomas", según ha denunciado Beatriz Jurado, quien ha reprochado así al Ejecutivo central un "uso electoralista" de dichos menores "para seguir pagando los privilegios de quien permite estar a Sánchez en el Gobierno".

La vicesecretaria 'popular' ha incidido así en reclamar que, cuando estos niños vengan, lo hagan "con los recursos suficientes", pues la asignación del Gobierno central para su "atención sanitaria, educativa, formativa y psicosocial no llega ni para tres meses", y hace que Andalucía sea "la comunidad que más menores tiene que recibir con menos recursos", y a la que "se le sigue negando la consideración de 'frontera sur' de Europa con la que recientemente se ha catalogado al País Vasco", ha agregado.

LA FALTA DE PRESUPUESTOS GENERALES

Por otro lado, Beatriz Jurado ha remarcado que la ministra de Hacienda "está incumpliendo uno de sus objetivos y funciones primordiales, que es la de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)", teniendo en cuenta que desde el año 2023 se han prorrogado en dos ocasiones consecutivas las cuentas estatales.

Tras advertir de que, por "cada año que no hay Presupuestos Generales del Estado, perdemos 200 millones de euros para la dependencia en Andalucía", la representante del PP-A ha aseverado que "la incapacidad de gestión y de sacar los PGE adelante es la que está mermando el desarrollo de nuestro país y los intereses, por tanto, de los andaluces".

Frente a ello, ha reivindicado la "estabilidad andaluza" con el Gobierno del PP-A en la Junta, que "sí permite elaborar cuentas públicas cada año", y ha defendido que ese trabajo para que "los andaluces tengan las mejores prestaciones" y "nuestra tierra sea de una vez por todas tratada de forma justa por el Gobierno de España" seguirán siendo "la tónica del Partido Popular de Andalucía en este nuevo curso político que recoge el testigo de un verano marcado por la gestión".

Al hilo, ha aludido a los incendios forestales registrados este verano y ha elogiado el "gran trabajo que se ha hecho desde Andalucía" y cómo se ha materializado "toda nuestra solidaridad con todos los afectados de los incendios en el conjunto de España" a través de "soporte y ayuda".

También ha reivindicado que "Andalucía sigue trabajando para todos los andaluces y por la unidad y la igualdad entre territorios, a diferencia de un Gobierno central debilitado, dependiente de los socios y marcado por una corrupción sistémica", según ha apostillado la representante del PP-A.

Beatriz Jurado ha concluido señalando que "el último intento" del presidente Pedro Sánchez "de desviar el foco es la creación de una Comisión que tendrá al frente precisamente" a María Jesús Montero, que, "no nos olvidemos, fue consejera en el periodo de los ERE, y que ha puesto la mano en el fuego" por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, "que hoy está en prisión", según ha remarcado para finalizar.