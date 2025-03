El PP "obligará" a Robles a "dar las explicaciones" en el Congreso que Sánchez "no quiere dar" sobre defensa

Fúnez exige "rigor y transparencia" en esta materia y registran una PNL para que "todos los grupos políticos se retraten"

CÓRDOBA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado este sábado que, en este contexto "de oscurantismo parlamentario y democrático", el PP "obligará" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "a dar las explicaciones" en el Congreso de los Diputados "que su presidente no quiere dar" en materia de defensa.

En concreto, ha explicado que, en esta próxima semana, antes del Consejo Europeo, que se celebra el viernes, el PP "va a interpelar a la ministra de Defensa, va a obligar a la ministra, a que dé las explicaciones en los compromisos y en los acuerdos con sus socios y también a nivel europeo en esta materia antes de que se celebre el Congreso Europeo".

"Es obligatorio que la ministra de Defensa comparezca para que al menos ella nos diga lo que su presidente no le quiere contar ni al resto de grupos políticos ni a todos los españoles", ha señalado, reiterando que "es una ministra que tiene que comparecer".

Así lo ha señalado Fúnez, que junto con el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, han clausurado en Córdoba el acto 'Más España, más Europa. La preservación de los valores democráticos en el debate parlamentario', organizado por el EPP.

En su intervención, la dirigente 'popular' ha afirmado que "la corrupción, el bloqueo parlamentario, lo que nos muestra es a un presidente débil y posiblemente al presidente menos fiable de toda la Unión Europea".

Ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta última semana, "pudo comprobar de primera mano cómo el Gobierno de Sánchez no tiene un plan de defensa y están discutiendo entre ellos si eligen defender a España o si eligen defender a sus socios de Gobierno".

"La naturaleza trascendental del compromiso que Pedro Sánchez ha asumido con el resto de socios de la Unión Europea para aumentar el gasto en defensa hace obligatorio que lo explique y lo defienda en el Congreso de los Diputados y pueda ser votado por todas las fuerzas parlamentarias", ha señalado.

Ha asegurado que "este reto crucial, esta encrucijada en la que se encuentra la Unión Europea y toda la política internacional hace que la posición de España trascienda a este Gobierno, trascienda a esta legislatura y, por supuesto, trascienda a Pedro Sánchez".

"Él sigue incumpliendo la máxima de gobernar y decidir a espaldas del Parlamento, del Congreso y del Senado", ha afeado y ha lamentado que "no quiere que se someta a votación su posición y sus compromisos en materia de defensa y tampoco quiere dar la cara para explicarlos", lo que, a su juicio, "no es una cuestión sólo de deslealtad al primer partido de la oposición, sino que esa postura de no dar explicaciones y de no votar la política de defensa en el Congreso es una deslealtad a todos los españoles".

PIDE "RIGOR Y TRANSPARENCIA" EN MATERIA DE DEFENSA

Por ello, ha exigido "rigor y transparencia" en materia de defensa y ha explicado que el PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para que "todos los grupos políticos se retraten".

"Para que digan sí o no; para que digan sí o no a la soberanía plena de Ucrania; para que digan sí o no a todos los grupos de la Cámara en torno a los compromisos y a la implicación de la Unión Europea y de Ucrania en las conversaciones para terminar con la guerra; para que todos los grupos políticos de la Cámara digan sí o no a la defensa del vínculo trasatlántico; y también para que digan sí o no, que todos los grupos de la Cámara se retraten con su voto, al aumento del presupuesto en defensa".

"Que digan sí o no; Sánchez, los socialistas y el resto de socios que les acompañan en la coalición de gobierno", ha concluido la dirigente del PP.