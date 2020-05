PP-A: “La pataleta de PSOE-A para reventar la comisión es otra claudicación de Díaz ante Sánchez e Iglesias"

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, ha criticado este duramente la "pataleta" del PSOE-A al abandonar este lunes la comisión de recuperación económica y social de Andalucía antes de su constitución en el Parlamento y ha considerado que esa actitud se trata de una "claudicación más" de la dirigente de los socialistas andaluces, Susana Díaz, "a la estrategia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

"Esperábamos hablar de un gran consenso y habíamos hecho un enorme para ofrecer representación a todos los grupos políticos del Parlamento, pero de nuevo el PSOE andaluz ha actuado como una sucursal del sanchismo", ha manifestado el portavoz popular, quien subrayó que "Pedro Sánchez no quiere la recuperación de Andalucía, quiere un escándalo en Andalucía y Díaz y el PSOE-A se lo han vuelto a ofrecer".

Ha lamentado que "en lugar de venir a aportar, han venido a reventar una comisión de la que esperaban y esperan mucho los andaluces, que necesitan además ver a los partidos trabajando y poniendo encima de mesa soluciones para Andalucía por encima de los intereses particulares". Nieto ha afeado al PSOE que "le preocupe mucho más presidir la comisión, y que esté dispuesto a reventar todo aquello en lo que no tengo el mando y el rodillo".

Asimismo, ha pedido tanto al PSOE como a Adelante Andalucía que "recapaciten, que crean en la democracia y en la representatividad de cada uno de los grupos parlamentarios que han votado los andaluces". Defendió la "generosidad" de la propuesta del PP, que ofrecía a los partidos minoritarios del Parlamento la posibilidad de empezar a elegir los puestos de la mesa, frente al "egoísmo de dos partidos que si ganan, rompen la pelota".

Ha recordado que "el Parlamento no es de nadie, y no se puede intentar matar una comisión como la de la recuperación sólo porque no la preside dirige y mangonea el PSOE". En este sentido, ha señalado además que Vox, que finalmente presidirá la comisión, preside asimismo la comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía con los votos tanto del PSOE-A como de AA.

"Sería extraño que cualquier partido político quedara fuera de esta comisión, hemos hecho un esfuerzo para que ningún partido se quedara fuera ni tuviese argumentos para justificar que no participaba", ha dicho el portavoz del Grupo Popular, quien apuntó que la propuesta del PP ha sido "tremendamente integradora y generosa" y lamentó que tanto PSOE-A como AA "hayan decidido ser hoy parte del problema en lugar de ser parte de la solución".

"Nosotros vamos a pedir a todo el que tenga algo que aportar, que lo haga", ha señalado Nieto, confiando en que la oposición recapacite y acepte la "mano tendida" del resto de los grupos, que han dejado vacantes dos puestos de la Mesa y dos Presidencias de subcomisiones para ello.