PP-A pedirá en el Parlamento que el Gobierno revierta la subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores

Archivo - Imagen de un tractor en el campo andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se plantea el "absoluto rechazo al incremento de cuotas a la Seguridad Social de los autónomos societarios y colaboradores".

Se demanda que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las medidas oportunas para "revertir dicha subida, que afecta a un buen número de autónomos andaluces, mediante el desarrollo normativo correspondiente, adaptando a estos el espíritu de la reforma del año 2022 según la cual los autónomos han de cotizar según sus ingresos reales, sin que ello suponga un menoscabo económico para quienes tienen rendimientos bajos".

Según el PP-A, este incremento "perjudicará a colectivos vulnerables, ya que muchos autónomos colaboradores no generan ingresos propios elevados y participan en negocios familiares como ayuda al titular de la actividad, especialmente a las mujeres que ostentan la condición de autónomas colaboradoras y singularmente en el ámbito rural".

Con la decisión del Gobierno central, según el PP-A, "se van a producir situaciones de profunda desigualdad y no serán pocos los casos en que estas autónomas familiares colaboradoras, que no son titulares de la actividad, paguen mayor cotización que su cónyuge, autónomo principal, que continuará pagando lo mismo, algo del todo incoherente de quien dice hacer políticas a favor del emprendimiento de las mujeres y su mayor inserción en el mercado laboral".

"Este nuevo agravio, que en Andalucía impacta directamente sobre 200.000 trabajadores autónomos, según previsiones de ATA, se une a la gran cantidad de despropósitos e incumplimientos del Gobierno de España con los autónomos, que sigue empeñado en exprimir fiscalmente a quienes producen y generan riqueza, aumentando sus cargas en un contexto de profunda incertidumbre económica, inflación persistente y encarecimiento de la vida", según el PP-A.

Para el PP-A, una vez más, "los autónomos de nuestro país son víctimas de las mentiras y de la desenfrenada presión fiscal del Gobierno de España con la aprobación" de la orden que recoge una subida en las cuotas a la Seguridad Social.

Es una norma, según expone, que formaliza "un incremento en las bases de cotización que golpea con dureza a los autónomos societarios y familiares colaboradores, prácticamente un tercio del total de los trabajadores autónomos de nuestro país".