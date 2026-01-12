El PP pedirá en el Pleno de Córdoba "una solución urgente" del Gobierno a la conversión de la N-432 en autovía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este lunes en rueda de prensa las mociones que su grupo lleva al Pleno Ordinario del jueves de esta semana, que incluye una relativa a la conversión en autovía de la carretera N-432.

En este sentido, los populares instarán al Ejecutivo central a "buscar una solución urgente que dé agilidad al proyecto y que no se quede en mejoras puntuales en la vía", a la vez que piden que "adquiera un firme compromiso para la conversión de la N-432 en autovía y que constate que está entre sus prioridades inmediatas".

Al respecto, han expuesto que "el proyecto ha vuelto a sufrir un nuevo revés, ya que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha confirmado que no ha sido posible obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para los tramos que conectan Espiel, Córdoba y Granada".

De este modo, han lamentado que "continúan las trabas y los obstáculos para el desdoblamiento de esta vía, una actuación, más que necesaria, vital". "Ya no se trata únicamente de una cuestión de desarrollo empresarial y de que tengamos mejor conexión por carretera, dos objetivos prioritarios sin lugar a dudas, sino de algo aún más importante, la seguridad vial", han subrayado.

Así, han advertido de que "cada vez hay más fallecidos en esa carretera y hay que ponerle freno", dado que "los datos hablan por sí solos". "En 2025 se han registrado once víctimas mortales, lo que supone más de la mitad de las personas que han perdido la vida en las carreteras cordobesas en el pasado año", han citado, para remarcar que "las once víctimas también representan más de la mitad de todas las que se han contabilizado en los últimos cinco ejercicios".

Ante ello, desde el PP ven "inaceptable que el Gobierno de España siga sin darle una solución, a pesar de las constantes demandas por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de los colectivos empresariales, sociales y ciudadanos".

AUTÓNOMOS Y GUARDIA CIVIL

Por otra parte, los populares presentan una moción para pedir al Gobierno de España que proceda "de manera inmediata" a la trasposición completa de la normativa europea que permite la aplicación de un régimen especial del IVA para trabajadores autónomos y pequeñas empresas.

Asimismo, reclaman que "dicha trasposición tenga como finalidad real la reducción de cargas administrativas y la mejora de la liquidez de los autónomos, evitando que deban adelantar impuestos por ingresos no percibidos", a la vez que solicitan "seguridad jurídica y equidad fiscal para los autónomos cordobeses, garantizando que no se encuentren en desventaja frente a los profesionales de otros estados miembros de la Unión Europea".

Y en una tercera moción proponen el apoyo al mantenimiento, desarrollo y mejor dotación de recursos humanos y materiales a la Guardia Civil en su despliegue y labor en el ámbito del territorio andaluz, advirtiendo de "la problemática de seguridad ciudadana" que se describe en un informe de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que afecta de modo especial al ámbito rural y a los pequeños municipios, con solicitud expresa de que "por las instituciones competentes se busquen soluciones urgentes y específicas en lo que se refiere a la mejora de dotación de recursos, tanto humanos como materiales, a la Guardia Civil, como actor clave del mantenimiento de la seguridad ciudadana en los pueblos y ciudades de la comunidad autónoma".

En lo que se refiere a la capital cordobesa, instan al Ministerio del Interior a que "provea de manera inmediata las vacantes que den un adecuado servicio a la protección del Acuartelamiento Central, el Centro Penitenciario y el Aeropuerto de Córdoba".

Y trasladar esta resolución al Ministerio del Interior, solicitando que "articule lo necesario para dar cumplimiento a las propuestas y medidas descritas", y a las consejerías competentes en materia de seguridad pública de la Junta de Andalucía y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidiendo su apoyo y, en su caso, tratamiento en su ámbito de la cuestión planteada.