PP-A recuerda a Vox que su voluntad es un gobierno con Cs, pero "hablaremos con todos esta legislatura"

Actualizado 13/12/2018 11:01:36 CET

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, se ha referido este jueves a la petición de diálogo por parte del partido Vox asegurando que la voluntad de su partido es alcanzar un acuerdo para formar gobierno en Andalucía entre el PP-A y Ciudadanos, pero, en cualquier caso, hablarán con "todas" las fuerzas políticas "esta legislatura".

"Cada formación puede actuar libremente y tomar decisiones libremente. Nosotros tenemos una voluntad de acuerdo para formar gobierno con PP-A y Ciudadanos, pero sí es cierto que hablaremos con todas en esta legislatura", ha dicho López en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la iniciativa de Vox de crear una comisión negociadora para alcanzar un pacto de investidura con PP y Ciudadanos, en el caso de que cierren un acuerdo de gobierno.

La popular ha explicado que hablarán con "todas" las fuerzas, no sólo porque les falten escaños para llegar a la mayoría absoluta aun sumando con el partido naranja, sino porque la etapa que se ha abierto en Andalucía traerá "una nueva forma de gobernar". Según ha subrayado, se ha terminado el "ordeno y mando" del PSOE-A y hay que "recuperar la cultura del diálogo con todas las fuerzas que están en el Parlamento" porque "todas representan a Andalucía".

"Cuando uno gobierna tiene que tener altura de miras para todo y recuperar esa cultura de diálogo es esencia, no sólo para constituir un gobierno, sino para toda la legislatura", ha añadido. En este punto, ha ejemplificado con el caso del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a quien "no le gustaron los resultados" del 2D y "llamó a la gente a salir protestar".

Para López, esto último es "lo contrario a la democracia" porque significa "hacer frente a lo que han votado los andaluces" pero, aun así, ha asegurado que el PP hablará con Podemos porque se abre "una nueva forma" de gobernar en la que "por encima de la ideología de los partidos" están los andaluces.

SI VOX FUERA INCONSTITUCIONALISTA, "NO ESTARÍA EN EL PARLAMENTO"

Sobre si considera a Vox un partido que defiende valores anticonstitucionales, López se ha limitado a señalar que si este partido "no fuese constitucionalista, no estaría en el Parlamento andaluz". "Sobre lo que dicen otros partidos de Vox podré estar de acuerdo o no, pero si Vox no fuera constitucionalista no estaría en el Parlamento, porque la ley es igual para todos", ha dicho, al tiempo que ha matizado que esta no es su opinión ni algo que ella califique, sino que es algo que dice la ley.

Acto seguido, López ha explicado que ha escuchado a fuerzas como el PSOE-A hablar de que Vox es un partido anticonstitucional cuando es un partido que gobierna en España, con el "silencio cómplice de la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, "con los independentistas y los proetarras". Por eso, ha aconsejado a los socialistas que "se miren a sí mismo" porque el partido que gobierna "con los que quieren romper España es el PSOE".

Por otro lado, sobre las conversaciones entre PP-A y Ciudadanos para llegar a ese acuerdo de gobernabilidad, la secretaria andaluza ha explicado que se han dado "los primeros pasos" para ese consenso donde se ha puesto de manifiesto que hay "clara voluntad" por parte de ambas fuerzas para alcanzar puntos de encuentros para gobernar Andalucía después de que sólo lo haya hecho el PSOE-A.

A partir de ahí, se ha creado una comisión técnica que en los próximos días se dedicará a llegar a un acuerdo "programático" que será la "esencia" del pacto. Así, no se ha pronunciado sobre la fórmula concreta que saldrá de ese acuerdo ni si será o no un gobierno en coalición porque "no es lo esencial" y ha asegurado que "no se ha hablado de cargos", sino del programa que tiene por objetivo primero "dar soluciones a los problemas de los andaluces" que "han votado cambio".

En este sentido, ha afirmado que "ni se ha parado" a pensar en una futura composición de la Mesa del Parlamento andaluz porque "no toca" y porque considera que es una "irresponsabilidad" hablar de la Mesa cuando lo "primero" es conformar un programa para los andaluces. "Primero los problemas de Andalucía, después lo demás", ha remachado.

Preguntada, de otro lado, por las renuncias de los cabezas de lista por Sevilla y Cádiz, Juan Ignacio Zoido y José Ortiz, López ha apostillado que ellos no han "engañado" a nadie, al contrario que Susana Díaz porque, a su juicio, sí lo ha hecho "diciendo en la campaña que no se bloquease Andalucía y ahora ella quiere bloquear para mantenerse en su sillón".

De igual modo, ha agradecido la "contribución al cambio" que han hecho tanto Zoido como Ortiz y ha dicho que respetará la decisión de uno de quedarse en el Congreso de los Diputados y la del otro de permanecer en el cargo de alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz) porque se "deben" a los ciudadanos.