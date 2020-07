El PP pide a Ábalos la recuperación de todos los servicios que Renfe prestaba antes del estado de alarma

CÓRDOBA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Transportes, Movilidad y Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, el cordobés Andrés Lorite, ha pedido este jueves al ministro del ramo, José Luis Ábalos, que se lleve a cabo "la recuperación de todos los servicios que Renfe prestaba antes del estado de alarma" que se decretó para afrontar el Covid-19.

En este sentido y en rueda de prensa ante la Estación de ferrocarril de Córdoba, Lorite ha opinado que "es absurdo mantener esas restricciones, cuando lo que se pretende es restablecer el dinamismo económico, la movilidad entre personas y territorios, y llegar a esa nueva normalidad, como la denomina el Gobierno de España".

Por este motivo, según ha resaltado Lorite, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley en la que "se insta al Gobierno de España a la recuperación de los servicios ferroviarios que se venían prestando hasta la declaración del estado de alarma por el Covid-19, una vez que ya ha finalizado dicha declaración".

Junto a ello, el portavoz popular ha anunciado que su grupo también ha registrado "una petición de comparecencia del ministro Ábalos, precisamente para que dé cuenta de los motivos por los que no se prevén retomar distintos servicios ferroviarios, tras la finalización de las restricciones en materia de movilidad llevadas a cabo con ocasión del estado de alarma por el Covid-19".

Lorite ha mantenido que "no podría entenderse que el Covid-19 se haya convertido en la excusa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para eliminar servicios elementales, que tienen un coste adicional, dentro de su obligación de servicio público", y ha puesto como ejemplo "los trenes-hotel de Galicia, Cataluña y Madrid que el Ministerio ha decidido eliminar por completo", temiendo el PP que esto mismo ocurra "en otras líneas que tienen que ser sufragadas por el Estado por su obligación de servicio público, y eso no lo vamos a consentir".

La iniciativa del PP recuerda que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, "establecía en su artículo 14 distintas medidas en materia de transportes con el objetivo de restringir la movilidad".

En ese sentido, la norma "abordaba la reducción de la oferta total de operaciones en los distintos servicios ferroviarios en ciertos porcentajes, los cuales se han ido modificando posteriormente a través de distintas órdenes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".

Para Lorite, "tras finalizar el estado de alarma y una vez culminada la emergencia sanitaria, no hay explicación alguna para que distintos servicios ferroviarios hayan dejado de prestarse", teniendo en cuenta que "el decreto de la llamada nueva normalidad establece que habrá que acomodar la oferta de trenes a la demanda, lo cual es absurdo, ya que nadie puede explicar cómo sin haber oferta puede haber demanda, es decir, si no hay trenes disponibles los ciudadanos no los podrán demandar".

Esta es la situación que, según ha señalado Lorite, "se está dando en diferentes trayectos en los que aún no ha retornado la oferta previa al día 14 de marzo" y, ante ello, "colectivos y organizaciones de todo el territorio nacional han pedido la reposición de todas estas circulaciones ferroviarias que en estos momentos están suspendidas, contribuyendo así a que estos territorios se encuentren incomunicados".

Por eso, según ha argumentado Lorite, "cuando se pretende reactivar el turismo en nuestro país y en Córdoba", recientemente visitada por los Reyes, "hay que establecer una sistema de transportes y movilidad suficiente, con una oferta del cien por cien", y por eso no se entiende por el PP "que continúen las restricciones en servicios ferroviarios" a provincia cordobesa, pues, "además de atraer el turismo son una medio para vertebrar las zonas rurales y para luchar contra la despoblación".

PERSONAL EN ERTE

Por otro lado, Lorite ha hecho referencia a la tripulación o personal de servicio a bordo de trenes, "más de 2.000 personas que están en situación de ERTE desde hace meses", por lo que ha pedido al Gobierno de España "que restablezca ese servicio al cien por cien, conforme estaba antes del estado de alarma".

El portavoz popular ha dicho temer, relación con este asunto, que el Gobierno central "pretende hacer una nueva licitación de este servicio, que está externalizado, para llevar a cabo una reducción de personal poniendo como excusa el Covid-19 en esa nueva licitación".