PP pide conocer los procesos judiciales afectados en la provincia de Jaén por "el fallo en el sistema Cometa"

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén, a través de sus diputados nacionales, ha exigido al Ministerio de Justicia que detalle cuántos procesos judiciales relacionados con órdenes de alejamiento por violencia de género se han visto afectados "el fallo en el sistema Cometa" desde marzo de 2024 en la provincia de Jaén.

Asimismo, han preguntado cuántas absoluciones y sobreseimientos provisionales se han producido en la provincia de Jaén, como consecuencia directa de la imposibilidad de acceder a información crítica de seguimiento telemático.

"Es de imperiosa necesidad que esta situación no se repita, por eso queremos saber qué protocolos y medidas ha implementado el Ministerio de Justicia para que esto no vuelva a suceder, porque es alarmante, bochornoso y muy preocupante", ha aseverado en un comunicado el diputado nacional Juan Diego Requena.

Requena ha explicado que también han pedido al Ministerio de Igualdad que proporcione datos concretos y actualizados sobre cuántas mujeres víctimas, en la provincia de Jaén, se han visto afectadas por este error en el seguimiento telemático; que diga cuál fue la duración exacta del período en el que el sistema no pudo facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024; qué medidas específicas se han implementado para reparar el daño causado a las víctimas de la provincia de Jaén, evitar que se repitan fallos similares y garantizar la total transparencia sobre el alcance real del impacto de esta gestión.

"Exigimos saber si se informó en algún momento por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, en las mesas de evaluación y seguimiento, de los problemas derivados del cambio de dispositivos a los representantes de las Unidades de Coordinación y Unidades de Violencia de Género sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno de Jaén", ha apostillado Requena.

Por su parte, la diputada del PP por Jaén María Torres ha preguntado por el apoyo se está prestando a las víctimas de la provincia de Jaén para asegurar que no sufran perjuicios adicionales por "estas fallas en el sistema".

También se ha pedido el desglose desde 2023 hasta hoy del número de víctimas de violencia de género de la provincia que han solicitado a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia la retirada de los dispositivos de seguimiento telemático del cumplimiento de la orden de alejamiento, así como las razones alegadas.