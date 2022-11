El PP pide a la Diputación de Granada que amplíe las ayudas para arreglar caminos vecinales

GRANADA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Loja ha pedido al presidente de la Diputación de Granada, el socialista José Entrena, que sea sensible con los territorios que se quedan fuera de los parámetros previstos por la institución para recibir ayudas para arreglo de caminos vecinales, y le ha instado a "corregir las deficiencias del sistema lo antes posible para poder así atender las necesidades de los vecinos".

Así lo ha puesto de manifiesto en una nota de prensa tras una comparecencia informativa del diputado provincial del PP Joaquín Ordóñez acompañado del alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y del también representante popular en la Diputación Javier Bravo.

Ordóñez se ha referido a un camino conocido como Gallumbares que conecta varios núcleos de población, al cual, ha mantenido, "la Diputación no presta servicio, teniendo que hacerse desde el Ayuntamiento de Loja".

Ha expuesto que "el camino une varias pedanías y es utilizado por todos los pueblos vecinos, pues es un camino de mucho uso agrícola, una vía de comunicación a la cual Diputación le da la espalda porque ser un camino que pertenece al término municipal de Loja que tiene más de 20.000 habitantes y por tal motivo no puede tener acceso a participar en el Plan de Caminos Vecinales, pero nuestra queja es que no se aplica nunca un factor corrector, no se tiene en cuenta que Loja tiene muchas pedanías que necesitan asistencia".

Ha señalado además el diputado que, "desde el Grupo Popular llevamos una iniciativa al Pleno de Diputación, que fue aprobada por todos los grupos políticos. El presidente Entrena se comprometió a introducir en todos los planes medidas correctoras, pero", según ha proseguido, "no toma ni una sola medida para corregir la situación de la comarca de Loja y sus pedanías donde vemos cómo un camino vecinal se queda fuera de la convocatoria y tiene que ser arreglado por el Ayuntamiento".

Ha apuntado a su vez que, "a través de ese camino, se acorta para ir a varios municipios y para llegar a la A-92, y también es utilizado por agricultores independientemente de donde residan, por lo que los vecinos de las localidades de todos los alrededores lo utilizan".

"Desde la Diputación su máximo dirigente, el presidente Entrena, no nos presta ayuda porque el camino está en término municipal de Loja, y no podemos concurrir a ningún tipo de ayuda o subvención de las que se conceden para caminos vecinales".

"Este año el Ayuntamiento de Loja ha invertido más de 50.000 euros en adecentar una parte y el año pasado fue la Junta de Andalucía quién actuó aquí tras la riada a través de los fondos de riada, y sin embargo en todos estos años el gobierno de Entrena no ha puesto ni un céntimo para ninguno de los caminos que tiene Loja en sus 450 kilómetros cuadrados de municipios", se ha quejado.

En ese mismo sentido el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, ha mostrado su disconformidad con los parámetros reguladores a la hora de conceder las ayudas a los ayuntamientos para invertir en caminos vecinales, pues, entiende el dirigente lojeño, solo se tiene en cuenta el número de habitantes pero no otras necesidades.

Ha señalado igualmente que "el Ayuntamiento de Loja no tiene capacidad económica suficiente para todos los años invertir en todos los caminos rurales y siempre se nos excluye de las ayudas por motivos poblacionales".