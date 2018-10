El PP pide a Entrena "desbloquear la parálisis en la que ha sumido a la Diputación de Granada"

Publicado 24/09/2018 19:09:10 CET

GRANADA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, José Robles, ha aconsejado este lunes al presidente de la institución provincial, José Entrena (PSOE), que apueste por "desbloquear la parálisis en la que ha sumido a la Diputación" en sus tres años de gobierno.

En una nota de prensa, José Robles ha calificado de "pantomima" la rueda de prensa de Entrena para informar sobre sus "proyectos y prioridades" en el nuevo curso político, y ha instado al presidente a salir de su "error", pues "ya no le creemos ni por supuesto le compramos el discurso".

"Tres años ha tenido para contribuir al desarrollo y crecimiento sostenible de esta provincia, tres años ha tenido para impulsar la industria de nuestra provincia y tres años ha tenido para promover su desarrollo turístico, pero lo único que ha sabido hacer el PSOE de Entrena ha sido vivir de las rentas y adormecer a la Diputación Provincial en una parálisis absoluta, que se ha evidenciado en la falta de ejecución de proyectos, la aprobación de presupuestos tardíos o la inejecución de Planes de Obras y Servicios, y Planes de Instalaciones Deportivas durante años", ha afirmado Robles.

Para el PP, el gobierno provincial socialista es "sumiso" a los dictados de la Junta, está caracterizado por la "apatía", y "el bombo y platillo para buscar grandes titulares", y sus responsables "no saben qué hacer con la Diputación" porque "la consideran un mecanismo para mantenerse en el poder".

El portavoz provincial del PP ha declarado que bajo las órdenes de Entrena, la Diputación ha retrocedido a "aquello que decían en 2008: echa a la gente que hay que meter a los del PSOE". En materia económica, José Robles ha acusado a Entrena de haber convertido a la Diputación en "la gran aliada de los bancos y el gran enemigo de la creación de empleo".

Sin embargo, para el dirigente popular los dos grandes "fiascos" del gobierno de Entrena son la residencia de Turismo Tropical en Almuñécar y el servicio de tratamiento de residuos. En este sentido, Robles ha recordado que, en septiembre de 2016, el PSOE "anunció que los mayores de la provincia podrían disfrutar del programa de Turismo Tropical en 2017". Sin embargo, "en otoño de 2017 anunciaron una inversión de cinco millones euros y la realidad hoy es que aún no se ha puesto un ladrillo".

Respecto al servicio de tratamiento de residuos, ha incidido en que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes "no tenemos que prestar el servicio y por tanto no hay que pagar", pero el gobierno de Entrena "se empeña en cobrar lo que la Diputación debe pagar". Además, en cuanto al nuevo sistema de tratamiento de residuos "no solo no ha mejorado el que había, sino que la justicia le está dando la espalda".