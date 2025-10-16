PP-A pide explicaciones a Montero tras "destaparse 260 millones más del caso Delphi" en los ERE

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este jueves explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que un juzgado de Sevilla haya "destapado 260 millones de euros más del caso Delphi" en la investigación de los ERE irregulares.

"El caso ERE no ha acabado", según ha manifestado en su cuenta en la red social X el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha indicado que Montero, que fue consejera en los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía y es la actual secretaria general del PSOE-A, debería "dar explicaciones" sobre lo último que se ha conocido en relación con el caso Delphi.

"Este es el legado de corrupción en serie que nos dejaron los gobiernos socialistas de la anterior etapa en la Junta en la que estaba María Jesús Montero", ha indicado Repullo.

Ha preguntado a la dirigente socialista si va a "a dar explicaciones" al respecto "o se va a esconder este fin de semana en otro acto de partido".

"Este es el modelo Montero, esto es lo que el PSOE quiere traer a Andalucía", ha añadido Antonio Repullo.