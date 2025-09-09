El PP pide "no entrar en cuestiones más que superadas" con la gestión de la Mezquita de Córdoba

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha pedido este martes "no entrar en cuestiones que están más que superadas e intenten reabrir debates del pasado" con la gestión de la Mezquita-Catedral ante la propuesta de PSOE y Hacemos para el Pleno del jueves, ante la que los populares presentarán una enmienda.

En una rueda de prensa, el concejal ha argumentado que "al PSOE se le olvida que es gracias a un Gobierno socialista, en este caso con la ministra Carmen Calvo, que declaró que todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica, incluida la de la Mezquita-Catedral, habían sido acordes a derecho, con lo cual erradicaba la posibilidad de cualquier situación de solicitar el dominio público".

Además, ha dicho que "se les olvida que fue el propio Ayuntamiento presidido por la socialista Isabel Ambrosio el que formuló un dictamen por la letrada jefa de los servicios jurídicos de aquel entonces, Mercedes Mayo, también militante socialista, donde se decía que no cabía ninguna posibilidad de reclamar como bien de dominio público la Mezquita-Catedral, puesto que, en base al informe del Gobierno de España, había sido inmatriculada correctamente".

A su juicio, "el señor Hurtado tiene unas ganas de que se olvide de que en esta ciudad ha tenido mucha responsabilidad de gobierno el PSOE", cuando "él ha sido diputado del PSOE, no es un 'freelance' que vaya por libre con sus ideas propias o independientes; él es un miembro del PSOE y está condenado a asumir las decisiones que el PSOE ha tomado", ha remarcado.

Así, Torrico le ha pedido que "deje ya de actuar como si fuese un independiente, porque es un seguidismo de Pedro Sánchez que hace una y otra vez en este Ayuntamiento y que cuestiones que están más que solventadas y que no tienen lugar a ningún debate, ni jurídico, ni político tampoco, ni debate de ciudad, porque en la ciudad todo el mundo tiene claro quién tiene la titularidad de la Mezquita-Catedral y quién la ha gestionado en los últimos siglos".