PP pide al presidente de la Diputación de Granada que "desbloquee" la adjudicación de VPO en Alquife

GRANADA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación de Granada ha exigido este domingo al presidente de la institución, el socialista José Entrena, que "deje de jugar con las necesidades" de los jóvenes del municipio de Alquife y "desbloquee de una vez por todas" la adjudicación de las viviendas de protección civil construidas por la empresa pública Visogsa.

Según ha explicado en un comunicado el diputado provincial del PP Eduardo Martos, la construcción de estas viviendas se inició en el año 2012, pero los problemas con la empresa adjudicataria retrasaron la obra hasta que, finalmente, hace cinco meses las nueve viviendas unifamiliares adosadas quedaron finalizadas por completo. "Fue entonces cuando empezaron los problemas con el gobierno de José Entrena y comenzó el martirio del alcalde de Alquife, Benito Ruiz", ha expuesto.

En este sentido, el propio regidor del PP ha lamentado que, a pesar de que el Ayuntamiento de Alquife concedió la licencia de primera ocupación hace cuatro meses, "los jóvenes de mi municipio no pueden beneficiarse de unas viviendas modernas y de nueva construcción a un precio de venta o alquiler asequible".

Precisamente, éste ha sido el principal "escollo" entre el gobierno de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Alquife: "José Entrena ha regateado con los precios de la venta y alquiler de estas viviendas de protección oficial, imponiendo precios muy elevados para un municipio como el nuestro y no siendo realista con la situación que viven los jóvenes en la sociedad actual", según ha señalado Ruiz, quien ha criticado que la "solución" que planteaba el presidente de la Diputación es que estos mismos jóvenes "pidieran un préstamo bancario" para acceder a una de esas viviendas.

"Esto demuestra que José Entrena es totalmente ajeno a la necesidad de vivienda que sufren los jóvenes hoy día en cualquier pueblo o ciudad", ha lamentado Benito Ruiz.

Por eso, ha acusado al gobierno de la Diputación de "poner palos en las ruedas" para que estas nueve viviendas no sean adjudicadas, aunque cuentan con todos los permisos pertinentes. "Llevo semanas intentando reunirme con el gerente de Visogsa, pero tristemente Alquife no le importa ni entra en sus planes, y ni me atiende ni me da cita", ha recriminado Benito Ruiz.

El diputado provincial del PP Eduardo Martos ha destacado que la

obligación de la empresa Visogsa y, por ende, de la Diputación de

Granada debería ser facilitar el acceso a la vivienda para los que menos recursos tienen, dado el precio asequible que caracteriza a estas promociones.

"El objetivo de Visogsa debe ser el de ofrecer a los granadinos de la provincia unas viviendas con las que este equipo de gobierno demuestre su firme compromiso con los que menos posibilidades económicas tienen en los pueblos de interior, principalmente, los jóvenes que buscan una casa en la que iniciar sus propios proyectos familiares y personales", ha recalcado Martos.