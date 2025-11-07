PP-A pide prohibir teléfono móvil y redes sociales a menores implicados en caso de acoso escolar

Una persona con la cara pintada, durante una manifestación en la Puerta del Sol, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil este martes contra el bullying y los discursos de odio, t - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha recogido en su ponencia Política aprobada por unanimidad en el 17 Congreso regional, que se celebra desde este viernes en Sevilla, que "todo menor que haya participado en un caso de acoso escolar deberá tener prohibido el uso del teléfono móvil y el acceso a redes sociales hasta los 18 años".

Así se ha incorporado a la ponencia a través de una enmienda al texto cuyo autor ha hecho referencia en el plenario del congreso al caso de Sandra Peña, la joven que presuntamente se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar por parte de compañeras.

Concretamente, en un epígrafe sobre 'Acoso escolar y entorno digital: tolerancia cero desde la educación y la convivencia', la ponencia recoge que la "dignidad de un menor no puede verse vulnerada por la violencia, tampoco cuando esta se canaliza a través de las redes sociales o del uso irresponsable de la tecnología".

"Por ello, Andalucía asume el compromiso de impulsar una convivencia basada en el respeto, la responsabilidad y la reparación, con la implicación activa de las familias, el profesorado y la comunidad educativa", según se indica.

En este marco, el PP-A plantea una propuesta "firme frente al acoso escolar y su dimensión digital: Prohibición de móviles y redes sociales para menores implicados en acoso escolar".

"Todo menor que haya participado en un caso de acoso escolar deberá tener prohibido el uso del teléfono móvil y el acceso a redes sociales hasta los 18 años", según recoge la ponencia, que añade que se trata de una "medida ejemplar y preventiva que pone el foco en la protección de las víctimas, corta la cadena del daño y refuerza la responsabilidad individual de quienes han participado en una conducta tan grave".

Asimismo, se recoge un "llamamiento a las autoridades europeas y a las grandes plataformas tecnológicas". Se insta a la Unión Europea a "reforzar los mecanismos de protección digital para los menores y exige a las grandes compañías que gestionan redes sociales la implementación de herramientas efectivas para bloquear insultos, descalificaciones y comportamientos de acoso entre menores".

"No se trata solo de reaccionar, sino de prevenir, educar y proteger", según se señala.