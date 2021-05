PP pregunta al Gobierno por su "discriminación con Granada" en la recuperación de conexiones de tren

GRANADA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer "a qué se debe la discriminación con Granada" que, en su opinión, supone "dejar a la provincia con frecuencias mínimas en sus conexiones ferroviarias, con el consiguiente perjuicio que ello supone para la provincia, especialmente para el sector turístico y para el empleo".

Asimismo, mediante dicha iniciativa, el diputado nacional del PP ha requerido conocer cuándo se van a aumentar dichas frecuencias, y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de ser un lastre para el desarrollo de Granada", según explica el PP en una nota.

Rojas ha considerado "incomprensible" que, mientras otras provincias "van recuperando progresivamente sus conexiones, conforme evoluciona la recuperación de la normalidad", las previsiones de Renfe "no contemplan

cambios en cuanto a las de Granada". "Al menos no en el próximo mes y

medio, cuando el sector turístico de la provincia necesita de impulso

para recuperar su actividad y poder salvaguardar el empleo", ha añadido el diputado.

A través de esta pregunta en el Congreso, de la que los 'populares' exigen respuesta escrita, el PP granadino traslada a la Cámara Baja el "malestar" de la formación ante el "continuo desprecio del Gobierno social comunista a Granada".

Desde el partido han recordado además que el presidente provincial de la formación en Granada, Francisco Rodríguez, ha liderado una reunión de trabajo respecto a las acciones a seguir para reivindicar que Granada "cuente de una vez con las conexiones que merece".

Carlos Rojas ha considerado que el Ministerio de Transportes "no puede poner como excusa la pandemia" con tal de no revertir esta situación, y ha remarcado que "no es la primera vez que el Gobierno socialista comete un agravio con Granada en este sentido".

"Ya le hemos reclamado en numerosas ocasiones la mejora de las frecuencias para la provincia y también la necesidad de contar con más y mejores conexiones", pero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "está ocupado en otras cuestiones", ha apuntado Carlos Rojas, que ha insistido en que Granada "debe recuperar progresivamente sus conexiones, al igual que lo están haciendo otras provincias, favoreciendo así la recuperación económica".

El diputado granadino ha afirmado también que el sector turístico "merece que todas las administraciones arrimen el hombro al unísono para reactivar la economía y hacer frente al impacto de la pandemia en el tejido productivo, manteniendo el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas".

En ese punto, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez, "no solo no ayuda económicamente, sino que también pone palos en la rueda no favoreciendo que la provincia vaya recuperando las conexiones que necesita".

Rojas ha reclamado al Gobierno de PSOE y Podemos "que pongan medidas sobre la mesa para generar empleo y riqueza, para solventar los problemas de los seis millones de españoles que quieren trabajar y no pueden porque, lejos de contar con un gobierno que genere oportunidades, se las resta; y que dejen de lastrar el futuro de Granada negándole las conexiones e infraestructuras que necesita para converger en igualdad de oportunidades con el resto de territorios", ha zanjado el diputado del PP.