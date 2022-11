El PP presenta en Granada un mapa con las 40 calles y los 22 puntos calientes con más denuncias por ruidos

GRANADA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha presentado un mapa de calor en el que se plasman las 40 calles y las 22 zonas calientes de la ciudad desde donde se producen más llamadas de vecinos demandando presencia policial por ruidos, elaborado con los datos extraídos de las comisiones informativas de seguridad, donde la Policía Local informa de los requerimientos al 092.

En una nota de prensa, el PP ha pedido al gobierno socialista de la ciudad que sea más contundente para "acabar con los ruidos y el malestar que estos generan a los vecinos de la capital, exigencia que cuenta con el respaldo de las 2.585 llamadas (13,2 por ciento del total) que los ciudadanos han realizado a la Policía Local en lo que va de año quejándose por ruidos, lo que sitúa esta causa como el principal motivo de petición de auxilio al 092 por parte de los granadinos".

Así lo ha manifestado el portavoz del PP en el Consistorio de Granada, César Díaz, acompañado de la representante de la Plataforma Comité de Afectados por el Ruido, Mar Meseguer, en una rueda de prensa este miércoles en el Ayuntamiento.

Ha señalado que "disponer de un solo sonómetro para hacer las mediciones de ruidos por parte de nuestra Policía Local no es suficiente", al igual que "querer resolver este problema con el buenismo de la mediación policial, no es nada más que mantener latente un problema que no conseguimos atajar, ante la más absoluta desesperación de los vecinos".

César Díaz ha detallado el pico máximo y el mínimo de requerimientos por ruidos a la Policía Local, cuando "en el mes de junio se produjo un 18,1 por ciento de llamadas denunciado ruidos, respecto del total de llamadas que se produjeron en este mes; mientras en octubre baja al 10,1 por ciento al total de llamadas, estableciéndose una media en lo que va de año del 13,2 por ciento".

En el mismo periodo de tiempo, "la Policía Local ha recibido 20.576, de las que 2.585 son denunciando ruido", si bien, ha agregado, "esto no quiere decir que se hayan hecho" el mismo número de actuaciones policiales.

Díaz ha indicado que "para ayudar a conocer qué tipo de ruidos molestan más, el 37,1 por ciento son denuncias por ruidos en la vía pública; el 13,9 por ciento son denuncias por ruidos en establecimientos públicos; y el 49,7 por ciento son denuncias de ciudadanos que piden auxilio a la policía local por ruidos en viviendas".

Ha añadido que "para hacerse una idea de la magnitud e importancia de los 195 epígrafes que tipifican las llamadas al 092, el segundo motivo de denuncia de los ciudadanos es requerir la presencia de policías ante el estacionamiento prohibido, que ha concentrado en lo que va de año 1902 llamadas por este motivo".

Según Díaz, "esto arroja un dato demoledor del peso que tienen las llamadas al 092 para pedir auxilio a la Policía Local por el problema grave de ruidos que viven cada día nuestros vecinos en Granada", de lo que "podemos concluir que el problema del ruido en Granada se produce por inacción".

Ha enumerado que "la mayoría de estas llamadas se concentran en cinco de los ocho distritos de la ciudad, recibiéndose también llamadas en los 3 distritos menos afectados, pero con menor intensidad".

Además, ha exigido al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, del PSOE, que "necesitamos un mapa de ruidos en la ciudad, en donde oficialmente se nos diga cuáles son las zonas más preocupantes y en donde más se supera el nivel de decibélicos permitido de Granada, puesto que el último mapa de ruidos se hizo en el año 2016 y, según indicaciones del propio documento, debería haberse hecho otro mapa de ruidos cinco años después, pero el equipo de gobierno socialista nos lleva diciendo muchos meses que el mapa de ruidos va a ser una realidad pronto y no termina de salir a la luz".