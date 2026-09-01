PP-A presidirá la mayoría de comisiones del Parlamento andaluz, dos con exconsejeros, PSOE-A dirigirá cuatro y Vox dos

Foto de familia de la Comisión de Reglamento del Parlamento andaluz tras su constitución. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A presidirá la mayoría de comisiones legislativas del Parlamento andaluz en la XIII legislatura, dos de ellas de la mano de exconsejeros de la Junta --en concreto, Arturo Bernal y Catalina García--, mientras que el Grupo Socialista ha logrado la presidencia de cuatro de las comisiones --incluida la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos--, y Vox la de dos, entre ellas, la de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, vinculada a la consejería que precisamente dirige en el actual Gobierno de coalición con el PP-A a través del vicepresidente segundo, Manuel Gavira.

El Parlamento ha acogido este martes, 1 de septiembre, las sesiones constitutivas de 18 comisiones de la XIII legislatura, que se han sucedido a lo largo de la mañana, con votaciones al no haber asentimiento para la elección de los miembros de las mesas de las mismas.

La primera comisión en quedar constituida este martes ha sido la de Reglamento, que está compuesta por los miembros de la Mesa de la Cámara y que, por ello, preside la presidenta de la misma, Ana Mestre (PP-A).

A continuación, se han constituido otras 17 comisiones, de las que diputados del PP-A --que cuenta con 53 parlamentarios, dos menos de los que otorgan mayoría absoluta en el Pleno de la Cámara-- presidirán once, y dos de ellas de la mano de parlamentarios que fueron consejeros de la Junta en la pasada legislatura.

Así, la exconsejera de Salud y de Medio Ambiente Catalina García presidirá la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, mientras que el parlamentario por Málaga Arturo Bernal, que fue consejero de Turismo, Cultura y Deporte, ha sido elegido para encabezar la comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Por otro lado, el secretario general del PP-A y parlamentario por Córdoba, Antonio Repullo, presidirá la comisión de Universidad, Industria, Energía e Innovación, mientras que el diputado 'popular' por Granada Pablo García Pérez hará lo propio en la de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Otras comisiones que presidirán diputados del PP-A son las de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus Sociedades Filiales --de la mano del diputado por Almería Manuel Guzmán--; de Asuntos Europeos --con Rosa María Fuentes--; de Desarrollo Estatutario --que presidirá Juan José Salvador--, y de Educación, de la mano del parlamentario por Málaga Víctor González García.

También tendrán presidentes del PP-A las comisiones de Servicios Sociales, Familias e Igualdad --con la diputada por Córdoba Verónica Martos--; de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte --que dirigirá la parlamentaria por Cádiz Pilar Pintor--, y de Fomento y Movilidad, con la diputada por Sevilla Susana Cayuelas.

PSOE-A PRESIDIRÁ CUATRO COMISIONES, INCLUIDA LA DE HACIENDA

Por otro lado, diputados del Grupo Socialista presidirán cuatro de las comisiones que se han constituido este martes; en concreto, las de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; de Seguimiento y control de la financiación de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Así, el expresidente de la Diputación de Jaén Francisco Reyes presidirá la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en la que se tramitan los proyectos de Presupuestos de la comunidad autónoma, mientras que la exsecretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez ha sido elegida para presidir la comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

De igual modo, la diputada por Granada María Ángeles Prieto presidirá la comisión de Seguimiento y control de la financiación de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía; y el parlamentario socialista por Córdoba Esteban Morales será el presidente de la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Finalmente, Vox ha logrado la presidencia de la comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirigirá el parlamentario por Málaga Antonio Sevilla, que en la pasada legislatura ejerció como portavoz de su grupo en materia de Turismo, y también la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que presidirá el diputado por Jaén Benito Morillo.

A DOS SEMANAS DEL PRIMER PLENO

Tras las sesiones de este martes, está previsto que este miércoles, 2 de septiembre, se reúnan las mesas de siete de las comisiones legislativas para fijar los órdenes del día de las sesiones programadas para la semana siguiente; en concreto, entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre.

Así, para el día 8 de septiembre hay programada una sesión de la comisión de Control de la RTVA y de sus sociedades filiales, mientras que el miércoles 9 celebrarán sesiones las comisiones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Fomento y Movilidad, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Finalmente, el jueves día 10 hay programadas sesiones de las comisiones de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; de Universidad, Industria, Energía e Innovación, y de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

De acuerdo a la programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre a diciembre de este año que aprobó la Mesa de la Cámara el pasado mes de julio, el primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones se celebrará entre los días 16 y 17 de septiembre.