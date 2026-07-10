PP-A propondrá a Ana Mestre para presidir el Parlamento andaluz tras el acuerdo de gobierno con Vox

El reelegido presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (c), junto a la vicepresidente primera de la cámara, la popular Ana María Mestre (2i); el vicepresidente segundo, el socialista, Fernándo López Gil (2d); el tercer vicepresidente, el popul - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular tiene previsto proponer a la actual vicepresidenta primera del Parlamento y diputada por Cádiz, Ana Mestre, como nueva presidenta de la Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, a quien, a su vez, su partido propondría como senador por designación autonómica, y ello al hilo de los cambios que en la Mesa del Parlamento implica el acuerdo suscrito la semana pasada entre el PP-A y Vox que posibilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias 'populares' consultadas por Europa Press han confirmado este viernes que el PP-A tiene previsto postular a Ana Mestre como presidenta del Parlamento una vez que tiene que ceder la vicepresidencia primera de la Cámara, para la que fue elegida el pasado 11 de junio y que ostentó ya en la pasada legislatura, en virtud del acuerdo de gobierno con Vox, que cede a dicho partido ese puesto en la Mesa del Parlamento.

De esta manera, la previsión es que Ana Mestre pase de vicepresidenta primera del Parlamento a ser propuesta como nueva presidenta de la institución, responsabilidad en la que sustituiría a Jesús Aguirre, quien, a su vez, sería designado como senador por parte del Parlamento andaluz a propuesta también del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anticipó este pasado jueves, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, de coalición con Vox, que Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas "responsabilidades" una vez que deje dicho puesto de vicepresidenta primera del Parlamento en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox, y dejó en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron la semana pasada contempla que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

De esta manera, Ana Mestre tendrá que dejar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento para dar paso al representante que Vox elija para dicha responsabilidad, que está previsto que sea su diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

MORENO YA ANTICIPÓ NUEVAS "RESPONSABILIDADES" PARA ANA MESTRE

Por este particular le preguntaron este jueves a Juanma Moreno, quien explicó que en este mes de julio --previsiblemente el día 23-- se celebrará un Pleno en el Parlamento en el que "se van a producir cambios en la Mesa", y señaló que, en el marco de ese proceso, mantiene "una conversación abierta" con Ana Mestre, de quien auguró que, "sin duda alguna, asumirá responsabilidades" nuevas, "porque es una de las mujeres más capaces y preparadas que hay" en su equipo y con la que va a "contar siempre en distintas responsabilidades", según subrayó.

Posteriormente le preguntaron por los nombres que el PP-A propondrá como senadores por designación autonómica para esta legislatura, y expresamente si tiene previsto que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sea uno de ellos.

Moreno respondió que en estos momentos se está "debatiendo" qué cuatro senadores va a proponer el Grupo Popular, si bien avisó de que lo que se proponga "va a estar muy vinculado a los acontecimientos que sucedan también con la Mesa del Parlamento y con otras decisiones, también, que se adopten en los segundos niveles de gobierno".

El presidente de la Junta señaló que lo primero que quería acometer era la puesta en marcha del nuevo Gobierno, algo para lo que ya ha dado el primer paso con el nombramiento de los consejeros, y apuntó que "a lo largo de la semana que viene y la siguiente" se irán abordando otras cuestiones pendientes, con el objetivo, en todo caso, de que en este mes de julio se aborden "todas ellas".

Moreno pretende así que a lo largo de este mes queden ya conformados los equipos de las consejerías, con sus viceconsejeros y secretarios generales, así como ya nombrados los delegados territoriales de la Junta en las provincias, y los cambios que se acometan en la Mesa del Parlamento y la designación de senadores autonómicos, según explicó él mismo.

"Lo que está claro es que nos iremos el 31 de julio con todo esto ya cerrado, para que el 1 de septiembre comencemos con un Gobierno absolutamente ya consolidado, con plenas facultades y a pleno rendimiento", prometió Moreno.

El próximo miércoles, 15 de julio, hay convocada una reunión de la Mesa del Parlamento y otra de la Junta de Portavoces en la que podría quedar definido el orden del día del Pleno a celebrar la semana siguiente, en la que podría abordarse esos cambios en la Mesa y, también, la designación de los senadores que corresponde elegir al Parlamento andaluz.