Merino manda al infierno a los Diablos

Mikel Merino of Spain celebrates after scoring his team's second goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se ha metido este viernes en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras superar en una agónica eliminatoria de cuartos de final a Bélgica (2-1), gracias a un nuevo gol 'in extremis' de Mikel Merino, que volvió a disfrazarse de héroe para meter a la 'Roja' en las segundas semifinales mundialistas de su historia, en las que se verá con Francia.

Otra vez Mikel Merino en el tramo final del partido conseguiría el gol de la victoria para que España avance a las segundas semifinales de su historia en una Copa del Mundo. Como hace 16 años en Sudáfrica ante Paraguay, el duelo de cuartos de final, esta vez frente a Bélgica, estuvo cargado de tensión. Pese al dominio futbolístico de los de Luis de la Fuente, un tanto, en la única llegada belga con peligro, de Charles De Ketelaere, igualó antes del descanso el gol de Fabián Ruiz.

España se cita de esta manera con Francia el próximo 14 de julio, día nacional de los galos, por un puesto en la final. Y lo hace después de sumar su quinto triunfo en el torneo y su 37º partido oficial sin conocer la derrota. Además, cerraba de esta manera la 'Roja' una herida histórica con los cuartos de final y Bélgica, ya que los 'diablos rojos' apearon en esta misma ronda al combinado nacional en México 86'. Unos cuartos que han dejado de estar malditos, puesto que estos son los séptimos que supera de manera consecutiva.

La única nota negativa del partido fue el fin a la racha de imbatibilidad de Unai Simón en los Mundiales, que se queda en 650 minutos. Un gol belga que supuso también el primero encajado por el combinado español en el torneo, aunque España sigue siendo el equipo menos goleado (1) y que menos remates a puerta concede (8).

La previa del partido estaría marcada por los cambios en ambos onces. En España, Luis de la Fuente optó por Fabián Ruiz en lugar de Pedri González, mientras que en el combinado belga Kevin De Bruyne y Jeremi Doku volverían a la alineación en detrimento del lesionado Onana y Lodi Lukebakio. Además, durante el calentamiento, Youri Tielemans sufriría molestias, obligando a Rudi Garcia a acometer otro cambio con la entrada de Hans Vanaken en el doble pivote junto a Nicolas Raskin.

La puesta en escena de España sería positiva, con su habitual control de balón y velocidad en la circulación. Por su parte, Bélgica no se animaba con una presión, y su plan de partido estaba abocado clarísimamente a la contra. Sin embargo, las primeros remates a puerta se resistían en el partido, siendo un disparo desde la frontal de Lamine Yamal, que se marchó desviado, la más clara antes de la pausa de hidratación.

Y en el primer ataque de la 'Roja' tras la pausa, Lamine y Pedro Porro fabricaron una jugada por banda derecha que acabó con un remate raso de Dani Olmo, al que respondió Thibaut Courtois. Pero en el rechace, Fabián mandaría el balón al fondo de la red para adelantar a España en el marcador. Le volvían a salir bien los cambios a Luis de la Fuente, que celebraba el tanto de su única novedad en el once con respecto a Portugal.

El gol dio confianza a Lamine, que tendría el segundo con un libre directo detenido por Courtois. Y es que el extremo del FC Barcelona estaba viviendo sus mejores minutos en el torneo, estando cerca de anotar tras otra gran jugada individual. Pero lo que llegaría sería el empate de Bélgica en su primer remate sobre los tres palos, con un cabezazo de De Ketelaere, que ganó la posición a Pau Cubarsí, a centro de Timothy Castagne.

Y el encuentro se marcharía al descanso con mayor dominio español, pero con el marcador igualado. Tras la reanudación, el plan de partido sería el mismo, aunque Doku y Trossard cambiarían de banda. Y pese a que la puesta en escena de España no fue mala, De la Fuente realizaría los primeros cambios en el partido, metiendo al campo a Pedri y Ferran Torres en lugar de Fabián y Baena.

Sustituciones a las que respondería Rudi García con la entrada de Romelu Lukaku, Axel Witsel y Roberto Seys por Trossard, De Cuyper y el goleador De Ketelaere. Y tras estas llegarían dos oportunidades seguidas para España en botas de Lamine y Mikel Oyarzabal, ambas desactivadas por Courtois. Un meta belga que sintió molestias en su pierna izquierda tras estas acciones, y aunque se resistiría a abandonar el campo en un principio, finalmente lo haría, dejando su lugar a Senne Lammens.

El partido entró en un ritmo más ramplón en el que los belgas se sentían más cómodos defendiendo, y De la Fuente quiso agitarlo con la entrada de Nico Williams, que reaparecía en el torneo tras su lesión ante Uruguay sustituyendo a Oyarzabal.

La eliminatoria entraba en minutos muy decisivos y De la Fuente también tiraría de su hombre talismán, Mikel Merino. Y en uno de los enésimos intentos de la campeona de Europa sobre el bajísimo bloque belga, Pau Cubarsí probó desde larga distancia a Lemmens, que no pudo atraparla y cedió un rechace peligrosísimo. Ahí, volvería a aparecer el más listo de la clase, Mikel Merino, para mandarla al fondo de la red y poner a España en sus segundas semifinales mundialistas a falta de dos minutos para el 90'. Todo ello con en solo 115 segundos sobre el césped.

Bélgica estaba contra las cuerdas y echaría el resto a la desesperada para lograr un empate agónico que mandara el partido a la prórroga. Pero la defensa española, con el altísimo nivel que le está caracterizando a lo largo de toda la competición, resistiría los últimos intentos del combinado de Rudi García. Así, en tras 97 minutos de encuentro, Michael Oliver pitaría el final, confirmando el pase de España a las segundas semifinales mundialistas de su historia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 2 - BÉLGICA, 1. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián (Pedri, min.55); Yamal, Olmo (Merino, min.86), Baena (Ferran, min.55); y Oyarzabal (Nico Williams, min.79).

BÉLGICA: Courtois (Lammens, min.71); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, min.60); Raskin, Vanaken; Doku, De Bruyne (Saelemaekers, min.85), Trossard (Witsel, min.60); y De Katelaere (Lukaku, min.60).

--GOLES:

1-0, min.30, Fabián.

1-1, min.41, De Ketelaere.

2-1, min.88, Merino.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Cubarsí (min.43) y Laporte (min.90+3) en España, y a De Bruyne (min.85) y Witsel (min.90+5) en Bélgica.

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos). 70.492 espectadores.