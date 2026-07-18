El PP reafirma su confianza en Marifrán Carazo como candidata a la alcaldía de Granada. - PARTIDO POPULAR

GRANADA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha ratificado este sábado a Marifrán Carazo como candidata a la alcaldía de Granada durante el acto de presentación de los candidatos del partido a las capitales de provincia, celebrado en Santiago de Compostela y presidido por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras el anuncio, el presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha felicitado a Marifrán Carazo y ha destacado que su designación supone la continuidad de un proyecto que está transformando la ciudad.

Según ha informado el PP en una nota, "Marifrán Carazo es la mejor garantía para consolidar el cambio que Granada inició hace tres años. Ha demostrado con hechos que otra forma de gobernar es posible, basada en la cercanía, la escucha y la capacidad de dar respuesta a las necesidades reales de los granadinos", ha afirmado.

Rodríguez ha subrayado que la alcaldesa ha impulsado una nueva etapa para la capital, marcada por la gestión, el diálogo y la puesta en marcha de proyectos estratégicos que contribuirán al desarrollo de Granada. "La ciudad de Granada está recuperando el impulso que merece gracias a una alcaldesa que escucha, que trabaja y que gobierna pensando en el presente y en el futuro de la ciudad". Además, "ese compromiso se traduce cada día en nuevas oportunidades y en una ciudad cada vez mejor para vivir", ha expuesto.

Asimismo, el presidente provincial ha mostrado su convencimiento de que los granadinos volverán a respaldar el proyecto que lidera Marifrán Carazo. "Los granadinos saben que Marifrán lidera un proyecto sólido, con ilusión, ambición y capacidad para seguir transformando Granada". Por su parte, la ya candidata a la alcaldía de la ciudad, Marifrán Carazo, ha agradecido al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la renovación de la confianza y ha reafirmado su voluntad de seguir al frente del Ayuntamiento. "Quiero seguir siendo la alcaldesa de Granada, la alcaldesa de una gran ciudad que avanza paso a paso, con firmeza y determinación", ha señalado.

No obstante, la candidata popular ha defendido un proyecto de futuro construido desde la identidad propia de Granada y de la mano de sus vecinos. "Queremos seguir avanzando junto a los granadinos y las granadinas, desde nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones, desde todo aquello que somos, pero siempre con la mirada puesta en el futuro", ha afirmado.

Carazo también ha puesto en valor la colaboración con el Gobierno de la Junta de Andalucía y con su presidente, Juanma Moreno, para reforzar el liderazgo de Granada. "Queremos que nuestra ciudad tenga cada vez más protagonismo en el conjunto de Andalucía y que el esfuerzo y el trabajo que estamos realizando se proyecten también al resto de España", ha explicado.

En este sentido, ha reivindicado el carácter universal de Granada y su capacidad para contribuir al crecimiento del país. "Granada tiene mucho que aportar. Queremos compartir lo que somos, imprimir liderazgo desde nuestra ciudad y contribuir al crecimiento de Andalucía y de España", ha destacado.

Por último, Carazo ha trasladado su respaldo a Feijóo: "Presidente, te necesitamos al frente. Queremos contar contigo como presidente de nuestro gran país, como presidente de España", ha concluido.