PP recalca que los presupuestos del Ayuntamiento de Granada "no estarán listos hasta al menos octubre"

GRANADA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha afeado "la falta de rigor y de capacidad de trabajo" del equipo de gobierno socialista al no haber recibido "aún ni un solo papel de los presupuestos municipales para 2022, más allá de las escasas e irrisorias propuestas anunciadas en el pacto que PSOE y Unidas Podemos (UP) firmaron la semana pasada" y ha advertido de que estas cuentas no estarán lista "al menos" hasta octubre.

Así lo ha manifestado el coordinador general del grupo municipal del PP, Luis González, quien ha indicado que, según dice el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), una vez que se presente la documentación completa del presupuesto harán falta un mínimo de tres días hábiles para convocar las comisiones preceptivas por áreas.

Luis González ha añadido que, una vez acabadas esas comisiones, donde se deben de presentar todas las explicaciones y aclaraciones, el ROM establece un mínimo de 10 días para que los grupos presenten sus alegaciones a ese presupuesto, por lo que, "si antes teníamos un mínimo de tres días hábiles, tenemos las comisiones a celebrar y otros 10 días hábiles mínimo de alegaciones, es imposible celebrar el pleno extraordinario para la aprobación inicial de los presupuestos en este mes de julio, con lo que nos meteríamos el mes de agosto".

Además, una vez celebrado este primer pleno extraordinario, hay un periodo de un mes donde deben presentarse las alegaciones por todos los colectivos, vecinos y asociaciones a ese prepuesto, con lo que "nos meteríamos, como poco, en el mes de septiembre para, posteriormente, hacer un pleno definitivo de aprobación del presupuesto", es decir, "que no vamos a tener prepuesto hasta el mes de octubre", ha aseverado el edil del PP.

El coordinador popular ha criticado que "un presupuesto en octubre, para dos meses, refleja ni más ni menos la escasa voluntad política y económica del equipo de gobierno, sobre todo porque en el plan firmado dice textualmente que si por algún motivo técnico o económico siempre justificado, alguna de las partidas del presupuesto no se pudiera ejecutar en parte o en su totalidad antes de fin de 2022, en el mes de noviembre --un mes después de aprobar el presupuesto-- el equipo de Gobierno Municipal y el Grupo Municipal de Unidas Podemos promoverán una modificación presupuestaria con objeto de destinar esos créditos presupuestarios a prioridades de la ciudad acordadas previamente por ambas partes".

Según Luis González, esto significa que el presupuesto "no vale para nada, porque en noviembre todo aquello que no se haya puesto en marcha se va a reordenar como quieran los socialistas y la izquierda radical".