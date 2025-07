PP-A rechaza con la abstención de Vox la PNL del PSOE que pedía un informe interno sobre la retribución de Paradela

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este martes en la Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista con la cual pedía un informe de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía sobre el posible conflicto de intereses o causa de incompatibilidad del titular de ese departamento, Jorge Paradela, a cuenta de la retribución escalonada que ha percibido y reflejado en sus declaraciones de la renta tras su salida de la multinacional Heineken siendo ya integrante del Gobierno andaluz.

A los votos negativos del PP-A se ha sumado la abstención del Grupo Vox en Andalucía, mientras que la iniciativa sólo ha cosechado los votos favorables del Grupo Socialista.

El diputado socialista Víctor Torres se ha preguntado en su defensa de la iniciativa "qué miedo tienen ustedes a que un funcionario de la Consejería de Justicia y Función Pública emita un informe sobre si hay conflicto de intereses o causa de incompatibilidad".

Torres ha considerado que hay "un acuerdo opaco, un acuerdo oculto" en el fin de la relación laboral entre Paradela y Heineken, de manera que "nadie" en la Junta de Andalucía "le ha requerido" sobre los procedimientos establecidos, para indicar que "no es público, no está en el Portal de Transparencia y, en teoría, nadie conoce".

Se ha preguntado de forma retórica si es "razonable que diez años después se cobre veinte veces más el propio salario del señor Paradela", de manera que "se perciban más de un millón de euros en indemnizaciones de una empresa con la que se supone que ya hace diez años u ocho que no se tiene ninguna relación contractual, empresarial, laboral o de ningún tipo".

El parlamentario socialista ha defendido que "hay muchas dudas, muchas sospechas" para reafirmarse en el argumento de que "se aplique la ley al señor Paradela y se informe", antes de argumentar que "si la Inspección General de Servicios o el órgano competente dice que no hay caso, no hay caso, pero lo tiene que decir quien es el competente, no el Grupo Popular", convencido de que "lo único que están haciendo es ocultar este caso, que es uno más de los chanchullos que hay en el seno del Gobierno de Moreno Bonilla".

El diputado del PP Daniel Castilla ha defendido que "esta PNL es torticera" tras argumentar que "el señor Paradela dejó de ser apoderado de Heineken el 17 de diciembre de 2015, hace ya diez años", para precisar que "lo que ocurrió es que en la transcripción electrónica del Registro Mercantil no aparecía" el cese de esa relación laboral.

"En eso es lo que estamos en contra, en que se utilice torticeramente ciertos datos", ha afirmado el diputado del PP-A, quien se ha lamentado de "la sucia maniobra del Partido Socialista" por cuanto ha recriminado a este partido que "seguís insinuando que sigue trabajando para Heineken" cuando "el consejero ha cumplido escrupulosamente con la Ley 3/25", en referencia a la de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, para sustentar ese cumplimiento en el hecho de que por eso "han visto que la declaración de la renta del año 22 aparece un ingreso de esas cantidades porque ha cumplido con su obligación de presentar la renta".

"Lo normal en grandes ejecutivos o altos ejecutivos es que estos emolumentos se abonen en diferentes años fiscales porque le beneficia a la compañía o le puede beneficiar a él o por las circunstancias que sean que no vienen al caso, pero eso no es incompatible en absoluto con el cargo del señor Paradela", ha sostenido el diputado del PP-A.

El diputado del Grupo Vox en Andalucía Benito Morillo ha instado en su intervención a PP y PSOE a que "no cuenten con Vox para estos temas, para estas farsas" con la idea de que el propósito es "blanquear su modelo, que no es más que el reverso de la misma moneda".

Morillo ha planteado que "si existen indicios de ilegalidad, que se lleven ante la justicia y que se depuren todas las responsabilidades, caiga quien caiga", mientras ha situado el debate parlamentario como "un eterno teatrillo que ambos partidos, el bipartidismo, intentan hacernos llevar".