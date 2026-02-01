PP reclama al alcalde que "mejore las infraestructuras deportivas en vez de vender humo"

PP de Jaén reclama al alcalde que "mejore las infraestructuras deportivas en vez de vender humo", como el polideportivo de La Salobreja - PP

JAÉN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular del Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que la "enésima venta de humo" del alcalde de la ciudad, Julio Millán (PSOE), un campo de fútbol junto al museo Ibero, es "un ejercicio de cinismo si se tiene en cuenta el pésimo estado de las infraestructuras deportivas municipales".

En un comunicado, la concejal del PP Ana Núñez ha pedido al alcalde que "las mejore antes de anunciar proyectos inciertos: Lo más adecuado en estos momentos no es prometer sino resolver, por eso más que un proyecto inconcreto lo que la ciudad necesita es que cuiden sus infraestructuras deportivas".

Ana Núñez plantea la necesidad urgente "de reformar el polideportivo de La Salobreja porque su deficiente estado constituye un riesgo" y ha pedido al alcalde que "consigne una partida presupuestaria que revierta la situación del pabellón, máxime después de que las fuertes rachas de viento de las pasadas semanas hayan empeorado el estado de las pistas".

La concejal popular ha resaltado que los usuarios también "denuncian las numerosas deficiencias de este espacio municipal, en el que abundan las grietas y las goteras". "Son los propios ciudadanos los que le dicen al alcalde que resuelva un problema que afecta a esta infraestructura", ha dicho, apuntando que tanto el campo de fútbol de El Tomillo como el estadio del Cerrillo de la Misericordia "ejemplifican también las deficiencias del mantenimiento, derivadas a su vez de la falta de voluntad política del equipo de gobierno".