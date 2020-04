PP-A reclama al Gobierno "lealtad" con Andalucía y que ingrese ya los 44,2 millones para luchar contra el coronavirus

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha exigido este miércoles al Gobierno de España "coordinación y lealtad" con Andalucía, porque "estamos en la fase más decisiva de la lucha contra el coronavirus y ahora es cuando hace más falta que nunca la coordinación y la lealtad entre administraciones".

En un comunicado, Nieto ha subrayado que la coordinación es responsabilidad de quien ejerce el mando único y ha indicado que "todos, incluido el Partido Popular, hemos dado con nuestro voto al Gobierno de España un instrumento tan importante como el estado de alerta y es, por tanto, el mando único quien tiene que solventar los problemas de descoordinación con cualquier administración".

"Si hay un mando único, hay una responsabilidad única, y no se puede jugar desde el Gobierno de España a distribuir esa responsabilidad entre las

distintas administraciones", ha indicado Nieto, quien ha señalado que, "desde luego, la lealtad no la esperábamos del PSOE, como viene siendo habitual, pero sí desde el Gobierno de España, y para ello éste debe cumplir sus compromisos".

En este sentido, ha recordado que hay un acuerdo por el que los andaluces deben recibir 44,2 millones de euros que nos corresponden del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del COVID-19, aprobadas en el Consejo de Ministros el 31 de marzo.

"Necesitamos ese dinero prometido, acordado y aprobado para seguir en la lucha contra el Covid-19 y no entendemos por qué no llega; no nos vale esa excusa tan vacía del Gobierno de Sánchez diciendo que desconoce dónde hay que ingresar esos fondos", ha dicho el portavoz popular, quien ha reclamado al Gobierno de España que lo haga "de inmediato y en el mismo sitio donde viene haciéndolo las últimas décadas con los gobiernos socialistas en Andalucía".

"Son excusas vacías de un Gobierno que tendría que estar ayudándonos a ser eficientes", ha añadido Nieto, quien ha pedido además al Ejecutivo nacional que agilice las certificaciones de los respiradores que se están fabricando en Andalucía para que puedan empezar a usarse.

"Esas certificaciones no pueden esperar más tiempo y dependen del mando único, necesitamos que sean una realidad ya", según el portavoz popular, para quien el Gobierno de España "tiene que entender que sólo con coordinación y lealtad, juntos, vamos a ser capaces de vencer al coronavirus".