El PP reclama transparencia al alcalde de Benamaurel (Granada) sobre su relación con la sociedad investigada por estafa

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP de Granada, María Vera, ha señalado este miércoles que la comparecencia pública anunciada por el alcalde de Benamaurel y diputado provincial socialista, Juan Francisco Torregrosa, debe servir para ofrecer explicaciones "claras, sin medias tintas y con la máxima transparencia", tras su detención en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de estafa a través de una sociedad con la que los 'populares' piden aclarar también su relación.

La dirigente 'popular' ha indicado que se trata de un cargo público con responsabilidades directas sobre los vecinos y que, por tanto, su comparecencia debe "permitir disipar cualquier duda tanto entre los ciudadanos de Benamaurel como en el conjunto de la provincia de Granada", según ha señalado el PP en una nota de prensa tras una comparecencia informativa de Vera.

Vera ha manifestado que espera que el diputado provincial socialista aclare con precisión su relación con los hechos investigados y contribuya a "despejar la inquietud generada".

En este sentido, Vera ha manifestado que es necesario que dé explicaciones con precisión sobre qué actividad desarrollaba la sociedad vinculada a la investigación, "por qué no se procedió a su disolución en su momento y si dicha sociedad continúa activa en la actualidad".

Asimismo, ha añadido que también deberá explicar "qué vínculos mantenía con esa sociedad y cuál era su grado de responsabilidad dentro de la misma, especialmente ante las informaciones que apuntan a que la entidad habría cometido una presunta estafa a decenas de personas".

La portavoz adjunta ha recordado que el alcalde se encuentra en calidad de investigado dentro de un procedimiento judicial, y ha insistido en que esta situación exige "actuar con absoluta transparencia".

Del mismo modo, Vera ha señalado que espera que el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, aclare si tenía conocimiento de estos hechos o si, "por el contrario, tampoco sabía nada de este caso".

Torregrosa, según informó él mismo este martes a los medios, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad provisional sin fianza en el marco de una investigación que lleva adelante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda (Alicante), en su Plaza número 2, por una presunta trama de estafas a través de una página web. Él denunció ante la Guardia Civil en mayo de 2024 por suplantación de identidad después de que varias víctimas contactaran con él.